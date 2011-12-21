شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در کرمان مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان کرمان با تاکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و آرام گفت: در حال حاضر استان کرمان آمادگی لازم را برای برگزاری این انتخابات داراست.

نجار با بیان اینکه انتخابات باید کاملا در چارچوب قانون برگزار شود افزود: ایجاد زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم انتخاب نماینده صالح و متدین توسط مردم ادامه داد: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات از سوم دی ماه آغاز می شود.

نجار تصریح کرد: فرمانداران باید افرادی که شرایط لازم را دارند ثبت نام کنند و کسی را بدون دلیل رد نکنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ابراز داشت: مسئولین باید تمام توان خود را برای حفاظت از رای مردم به کار گیرند.

نجار تصریح کرد: انتخابات باید باعث وحدت و همدلی بیشتر در جامعه شود.