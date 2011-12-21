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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

نجار:

شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در کرمان مهیا است

شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در کرمان مهیا است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان از ایجاد شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان کرمان با تاکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و آرام گفت: در حال حاضر استان کرمان آمادگی لازم را برای برگزاری این انتخابات داراست.

نجار با بیان اینکه انتخابات باید کاملا در چارچوب قانون برگزار شود افزود: ایجاد زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم انتخاب نماینده صالح و متدین توسط مردم ادامه داد: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات از سوم دی ماه آغاز می شود.

نجار تصریح کرد: فرمانداران باید افرادی که شرایط لازم را دارند ثبت نام کنند و کسی را بدون دلیل رد نکنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ابراز داشت: مسئولین باید تمام توان خود را برای حفاظت از رای مردم به کار گیرند.

نجار تصریح کرد: انتخابات باید باعث وحدت و همدلی بیشتر در جامعه شود.

کد مطلب 1490102

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