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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۱

پروژه‌های انجمن خیرین مسکن ساز زنجان کلنگ زنی شد

پروژه‌های انجمن خیرین مسکن ساز زنجان کلنگ زنی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: پروژه های خیرین مسکن ساز زنجان طی مراسمی با حضور آیت‌الله هاشم رسولی‌محلاتی، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن و علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عصر چهارشنبه پروژه 313 واحدی انتظار و پروژه 60 واحدی پدیده، کلنگ‌زنی شد.
 
برای هر واحد مسکونی در این پروژه‌ها بودجه‌ای بالغ بر 310 میلیون ریال هزینه شده و زمان پیش‌بینی شده جهت بهره‌برداری از این پروژه‌ها نیز دهه‌فجر سال آینده است.
 
همچنین  ناظر کل پروژه‌های بنیادمسکن طی بازدیدی از پروژه 90 واحدی انجمن خیرین مسکن‌ساز زنجان افزود: پروژه‌های 90 واحدی فوق شامل پروژه 20 واحدی اشراق، 20 واحدی صدرا، 20 واحدی کبریا و 30 واحدی ماندگار هستند.
 
مرتضی اذانی افزود: پروژه 30 واحدی ماندگار دارای زمینی به مساحت 574 مترمربع و زیربنای 3 هزار مترمربعی است و پروژه 20 واحدی صدرا نیز دارای زمینی به مساحت 380 مترمربع و زیربنای یک‌هزار و 900 مترمربع است.
 
وی ادامه داد: همچنین پروژه 20 واحدی در زمینی به مساحت 380 مترمربع و زیربنای یک‌هزار و 800 مترمربعی و پروژه کبریا نیز در زمینی به مساحت 456 مترمربع و زیربنای یک‌هزار و 940 مترمربعی احداث شده‌اند.
 
 این پروژه‌ها خرداد‌ماه سال گذشته کلنگ‌زنی شده بودند که پس از گذشت 18 ماه خاتمه یافته‌اند.
 
کد مطلب 1490106

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