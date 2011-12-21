به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عصر چهارشنبه پروژه 313 واحدی انتظار و پروژه 60 واحدی پدیده، کلنگ‌زنی شد.



برای هر واحد مسکونی در این پروژه‌ها بودجه‌ای بالغ بر 310 میلیون ریال هزینه شده و زمان پیش‌بینی شده جهت بهره‌برداری از این پروژه‌ها نیز دهه‌فجر سال آینده است.



همچنین ناظر کل پروژه‌های بنیادمسکن طی بازدیدی از پروژه 90 واحدی انجمن خیرین مسکن‌ساز زنجان افزود: پروژه‌های 90 واحدی فوق شامل پروژه 20 واحدی اشراق، 20 واحدی صدرا، 20 واحدی کبریا و 30 واحدی ماندگار هستند.



مرتضی اذانی افزود: پروژه 30 واحدی ماندگار دارای زمینی به مساحت 574 مترمربع و زیربنای 3 هزار مترمربعی است و پروژه 20 واحدی صدرا نیز دارای زمینی به مساحت 380 مترمربع و زیربنای یک‌هزار و 900 مترمربع است.



وی ادامه داد: همچنین پروژه 20 واحدی در زمینی به مساحت 380 مترمربع و زیربنای یک‌هزار و 800 مترمربعی و پروژه کبریا نیز در زمینی به مساحت 456 مترمربع و زیربنای یک‌هزار و 940 مترمربعی احداث شده‌اند.



این پروژه‌ها خرداد‌ماه سال گذشته کلنگ‌زنی شده بودند که پس از گذشت 18 ماه خاتمه یافته‌اند.

