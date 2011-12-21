مشکلات کارگران کارخانه مخابرات راه دور فارس برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری فارس، گفت: مشکلات کارخانه مخابرات راه دور از گذشته به ما رسیده و این وظیفه ما است که این مشکل را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: فرماندار شیراز باید مباحث مربوط به بازنشستگی و معوقات کارگران را بررسی و نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکسال از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه های در کشور گذشته است یادآور شد: کارشناسان سال ها پیش اجرای این طرح را پیش بینی کرده بودند و با اینکه در زمان اجرای این قانون صحبت های مخالف و موافق فراوان وجود داشت اما امروز شاهد موفقیت این قانون هستیم.

صادق عابدین تاکید کرد: با اجرای این قانون شاهد صرفه جویی فراوان در بخش های مختلف از جمله انرژی بودیم و در استان فارس نیز شاهدیم که در بحث مصرف انرژی شاهد کاهش فراوان هستیم.

وی در خصوص نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شرایط استان برای انجام انتخابات بسیار مناسب است و مسئولین نیز باید امانت داران خوبی برای رای مردم باشند.

استاندار فارس تاکید کرد: حضور حداکثری مردم و قانونمند بودن دو اولویت اصلی برای انتخابات است.

صادق عابدین افزود: مسئولین استان حق جانب داری از کاندیدایی خاص ندارند و همگان باید بدانند که نظارت کامل بر روند انتخابات انجام می شود.