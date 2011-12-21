تصادفات منجر به فوت در اردبیل 43 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی روستایی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز آموزش انتظامی شهید "بیگلری" شهرستان مشگین شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با این میزان کاهش استان اردبیل امسال جزو استانهی برتر در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به کاهش 23 درصدی میزان تصادفات منجر به فوت در راه های روستایی استان یادآور شد: در این بخش نیز این استان جزو استان سوم کشور بوده که امیدواریم این روند همچنان تداوم داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به نزدیکی اجرای مرحله دوم قانون جدید جرایم راهنمایی و رانندگی اضافه کرد: کاهش تلفات انسانی و افزایش قانو‌نمندی از اهداف اصلی این مرحله از طرح است.

وی تعداد فوت شدگان ناشی از تصادفات در کشور را نگران کننده اعلام کرد و افزود: ما هر روز و هر هفته شاهد تصادفات دلخراشی هستیم که این آمار بسیار بالا و وحشتناک بوده و امید است این مرحله از قانون بتواند عاملی مهم در بازدارندگی برخی رانندگان قانون شکن باشد.

روستایی همچنین با اشاره به آموزش و آشنایی ماموران پلیس راه و راهنمایی و رانندگی نسبت به قوانین جدید و از رانندگان و شهروندان خواست در جهت اجرای دقیق این مرحله از قانون با پلیس مشارکت و همکاری کنند.

وی با هشدار به رانندگان متخلف عنوان کرد: شهروندان با رعایت دقیق قوانین، کاهش تصادفات و افزایش ایمنی ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان را در چند ماه باقی مانده از سال فراهم کنند.

