برنامه ریزیها در جهاد دانشگاهی براساس برنامه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زجاجی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای استان، با بیان این مطلب، اظهار کرد: علیرغم همه فعالیتهای علمی و پژوهشی که در این نهاد انقلابی صورت میگیرد، باید به این نکته اشاره کرد که تجلی مسائل فرهنگی در این امور برای مسئولان جهاددانشگاهی در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت امور فرهنگی، سند راهبردی فعالیتهای فرهنگی با توجه به اسناد بالادستی کشور در جهاددانشگاهی تهیه شده است و تأکید ما نیز بر این است که همه فعالیتها با توجه به این سند برنامهریزی و اجرا شود.
زجانی با اشاره به اینکه بر اساس موارد مندرج در سند راهبردی فرهنگی جهاددانشگاهی، همه فعالیتهای این نهاد در دانشگاهها باید به مقوله فرهنگ نیز توجه داشته باشد، اظهار کرد: انتظار داریم مسئولان نیز در راستای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده به جهاددانشگاهی کمک کنند.
وی به فعالیت 10 سازمان و مرکز زیر نظر جهاددانشگاهی اشاره کرد و یادآور شد: این بخشها بازوان اجرایی این نهاد انقلابی هستند و خوشبختانه تأثیرگذاری خوبی نیز در حوزههای فعالیتی خود داشتهاند.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور با بیان اینکه خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایکنا، صندوق قرضالحسنه دانشجویی و چندین سازمان و مرکز دیگر، از جمله بخشهای فعال در جهاددانشگاهی بهشمار میروند ادامه داد: 15 پژوهشکده و 3 پژوهشگاه نیز در این نهاد دایر هستند که حاصل تحقیقات این بخشها، تحولات چشمگیری در حوزههای مختلف بهوجود آورده است.
زجاجی با اشاره به اینکه بخش اعظم بودجه مورد نیاز جهاددانشگاهی از محل فعالیتهای صورت گرفته در این نهاد تأمین میشود، افزود: پیش بردن برنامههای توسعهای و عمرانی در جهاددانشگاهی با مشکلاتی مواجه است، اما چشم امید ما به کمک مقامات محلی است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور با اشاره به فعالیتهای انجام شده در جهاددانشگاهی استان زنجان، افزود: احداث مجتمع علمیکاربردی جهاددانشگاهی زنجان، یکی از این اقدامات درخور توجه است که انتظار داریم در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
زجاجی افزود: استراتژی و زیربنای فعالیت های جهاد دانشگاهی فرهنگی است و در زمینه های پژوهشی نیز فعال است.
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