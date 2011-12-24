آخرین وضعیت عرضه سرویس پیامک تلفن ثابت/ ارسال پیامک بدون تغییر گوشی

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدامات فنی و حقوقی برای ارائه سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت تقریبا نهایی شده است، اظهار داشت: به دنبال عرضه تجهیزات جنبی این سرویس در بازار هستیم تا مردم راحتتر بتوانند از این سرویس بدون نیاز به تغییر گوشیهای تلفن ثابت خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال تست برخی تجهیزات جنبی تولید شده از نظر رعایت استانداردهای جهانی هستیم که بزودی نهایی خواهند شد، ادامه داد: این تجهیزات جنبی، گوشی تلفن نخواهد بود بلکه محصولی مانند نمایشگرهای شماره خواهد بود که برای ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت مشترکان می توانند آن را به گوشی تلفن ثابت خود متصل کرده و از آن استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه این کالا که به عنوان رابط میان تلفن ثابت مشترک با سیستم پیام کوتاه عمل می کند در داخل ایران نیز به راحتی تولید می شود، خاطرنشان کرد: درصورت توزیع این محصول در بازار، امکان ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت و موبایل و برعکس فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد تعویق در راه اندازی این سرویس گفت: تا پیش از این مشکل حقوقی در این رابطه مطرح بود که به همین دلیل کمتر استفاده مشتری مورد توجه قرار گرفت اما در حال حاضر تمامی تلاش این است که با حل مشکل فنی و حقوقی، کالای استانداردی را وارد بازار کنیم تا مشترک به راحتی و با کمترین هزینه بتواند از این سرویس استفاده کند.