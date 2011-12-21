حماسه ۹دی روشنایی بخش حرکت های انقلابی در آینده سیاسی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز بعدازظهر در دیدار با اعضای ستاد برگزاری همایش ۹ دی گفت: در طول انقلاب اسلامی مسئله حضور مردم یک پایه اساسی و نمادی از مشارکت جدی مردم در مسائل مهم کشور بوده است و این را ما در سایر انقلاب ها خیلی کمرنگ می بینیم؛ شاید گاهی اوقات در سایر کشورها برخی مواقع مردم در صحنه حضور داشته باشند، اما در کشور ما، پس از انقلاب اسلامی به دلیل معارف اهل بیت علیهم السلام که زمینه ساز چنین تحرکاتی است، غالبا با حضور مردم در فضاهای مختلف سیاسی روبرو بوده ایم.

وی افزود: مثلا هر سال در روزهای قدس، ۲۲ بهمن و مناسبت های دینی ما حضور چشمگیر مردم در صحنه را شاهد هستیم که این مسئله می تواند انقلاب را مستدام بدارد.

رییس قوه مقننه تاکید کرد: علاوه بر این، چند مورد ویژه داریم که در طول انقلاب بسیار معنادار بوده است که یکی از آنها مربوط به زمان تصویب لایحه قصاص می باشد که عده ای از طرفداران بنی صدر و منافقین به خیابان ها ریختند و شلوغ کردند و در آن زمان امام(ره)، بیاناتی داشتند که پس از آن، سیل خروشان مردم انقلابی به خیابان ها سرازیر شد و حضور مردم در خیابان ها باعث شد که مسیر روشن تری برای نیروهای حزب اللهی به وجود آمد که مایه تحولات خوبی در کشور و حتی در جبهه های جنگ شد.

وی افزود: پس از این هجمه بود که صحنه مدیریت سیاسی کشور توسط افراد متدین و انقلابی که آرمان های انقلاب را قبول داشتند، سامان دهی شد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: صحنه دیگری که می توان از آن نام برد مربوط به ۲۳ تیر است که عده ای به دنبال ایجاد بحران در داخل کشور بودند و در صحنه بین المللی آن را امتداد می دادند.

وی با اشاره به اقدامات آن زمان مقامات آمریکایی که جشن و سرور راه انداختند، یادآور شد: در مسئله ۱۸ تیر دشمنان فکر می کردند در داخل کشور تحولاتی به نفع آنان در حال رخ دادن است. حتی برخی از کشورهای همسایه ما رجال سیاسیشان شروع به صحبت درخصوص مسائل داخلی کشور کردند و می خواستند به نفع خودشان از اینگونه حوادث بهره برداری کنند، که پس از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای روز ۲۳ تیر مردم اجتماع بسیار باشکوهی داشتند که این حضور، از روی فهم و درک درست نسبت به مسائل سیاسی و شیطنت هایی بود که در کشور در حال رخ دادن بود.

وی افزود: حادثه سوم مربوط به ۹ دی و فریب کاری هایی بود که عده ای بدان دامن زدند و مخصوصا در عاشورای آن سال حوادثی رخ داد که قلوب همه مومنین را جریحه دار کرد، ولی در عین حال شرایط را شفاف کرد و این عاملی شد که خودجوش مردم در صحنه مقابله با دشمن برآمدند.

نماینده مردم قم گفت: مردم خودشان تصور درستی از انقلاب دارند و با فهم و درک صحیحی وارد عرصه های سیاسی می شوند که این سرمایه عظیمی برای انقلاب است و همین مسئله باعث تقویت انقلاب اسلامی شده و لایه های عقلانی انقلاب را هر روز فربه تر می کند.

لاریجانی تاکید کرد: دفاع مقدس وقتی شاخص شد که مردم در صحنه حاضر شدند؛ درست است که نیروهای مسلح ما در صحنه بودند اما این حضور پررنگ مردم بود که شرایط را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه‌ شرایط امروز ما مثل چند سال پیش نیست و باید به چند نکته توجه کنیم، خاطر نشان کرد: نکته نخست آن مربوط به صحنه بین المللی است. غرب و سلاطین منطقه با همدستی هم شرایطی را می خواهند به وجود بیاورند که متفاوت است و فلش اصلی صحنه بین المللی به غیر از قطعنامه هایی که صادر می کنند، به جایگاه والای ولایت فقیه در کشور ما مربوط می شود و این مرجع را هدف گیری کرده اند، در صورتی که ما نهادها و قوای مختلفی داریم که هر کدام وظایف خاص خود را دارند و مسائلی که در کشور انجام می گیرد مربوط به این قواست، پس سوال این است که چرا ولایت فقیه را نشانه گرفته اند ؟

لاریجانی افزود: دلیل اصلی این موضوع این است که دشمن درک درستی ازحرکت ملی داخل کشور ما پیدا کرده است و اینکه نقاط شاخص کجاست که می تواند پیوند های دینی و عاطفی بین آحاد ملت ایجاد کند، که یکی از آنها مراجع و روحانیت هستند که در راس شان ولایت فقیه قرار دارد. این مرجع می تواند خارج از مناسبات معمولی در کشور روابط عاطفی را در مردم به وجود بیاورد و دشمنان به همین دلیل، این نقطه را نشانه گرفته اند و می خواهند تخریب کنند.

رییس مجلس گفت: نکته دیگری که باز در صحنه بین المللی شاهد آن هستیم این است که این بار روی سپاه پاسداران تمرکز کرده اند. مسئله اتمی و یا خیلی از مسائل دیگر را به سمت سپاه پاسداران سوق می دهند که این مسئله هیچ معنایی ندارد و واقعی نیست. آنها می خواهند سپاه را به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی و کانون دیگری که در کشور با مردم ارتباط تنگانگی دارد و نمادی از حرکت مجاهدانه در کشور است ، تخریب کنند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته سومی که در عرصه بین المللی وجود دارد، مربوط به مانورهای سیاسی ست که بیشتر شبیه یک نمایشی است که هدفش تضعیف روحیه مردم و ایجاد یاس در داخل کشور است.

وی افزود: نشست هایی که برخی از کشورها در دو روز گذشته داشتند و حتی سخنانی که برخی از مسئولین کشورهای منطقه زدند و خیلی بزرگ تر از دهانشان بود، نشان می دهد که به دنبال آن هستند که به مردم تلقین کنند که شرایط در آینده برای مردم سخت تر شده و با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود و این ترفندها بدین دلیل است که تلاش های دیگرشان برای ایجاد تفرقه در بین مردم ما جواب نداده و مردم روی خواسته های خودشان مقاومت کرده اند.

رییس قوه مقننه ضمن طرح این سوال که چرا در یکسال اخیر اینقدر فشارها را روی مسائل هسته ای زیاد کرده اند و ۱۸۰ درجه تغییر مسیر دادند، افزود: توجه کنید که مسئله ادعای تروریستی که چند وقتی است آمریکا مطرح کرده و هر روز بدان دامن می زنند و خیلی هم رویش تبلیغات می کنند بسیار ناشیانه است، زیرا یک فرد معتاد را پیدا کرده اند و این اقدام را به او و کشور ما نسبت می دهند.

وی خاطر نشان کرد: همه اینها مربوط به اتفاقاتی است که در منطقه رخ داده است و در دل آنها هراس ایجاد کرده است. نتایج انقلاب هایی که در منطقه رخ داده است مانند انتخابات مصر وتونس نشان می دهد که اسلام گرایان در آن پیشتاز شده اند و این نتایج، غرب را نگران کرده است و رویاهای سلطه گران را فروپاشانده است.

لاریجانی گفت: تئوری دشمن این است که ما را سرگرم کنند تا این حرکت های انقلابی را ناامید کنند. اینجا به یک هوشیاری نیاز است و اینکه در صحنه های حضور مردم در مسائل مختلف نشان دهیم که با همه دسایس دشمنان، ارتباط مردم برای به دست گرفتن سرنوشتشان بسیار جدی است و یکی از این صحنه ها انتخابات است.

وی افزود:ما باید آگاه باشیم و بدانیم حضور پرشور مردم در انتخابات است که می تواند پاسخ دشمنان را بدهد، پس باید ایجاد امیدواری کنیم و با برگزاری انتخاباتی باشکوه و نظام مند که نماد دیگری از مدنیت اسلامی درکشور ما است نشان دهیم که هیاهوهای بین المللی خللی در دلبستگی های ملی ایرانیان به وجود نمی آورد.