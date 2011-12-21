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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

از سوی وزیر راه و شهرسازی/

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل تقدیر شد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل تقدیر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با ارسال پیام و لوح تقدیر از تلاشهای علی رحمتی مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل در کاهش تصادفات جاده ای تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی از تلاشهای این اداره کل در راستای دستیابی به کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در سه ماهه دوم سالجاری در استان اردبیل قددانی و تشکر کرد.

در متن این لوح تقدیر ارسالی آمده است: بدون تردید کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی و پایدار سازی آن نیازمند تلاش جدی و بی وقفه، عزم همگانی و از همه مهمتر به کار بستن ساز و کار مدیریتی است.
 
اینک که آن اداره کل با عنایت حق تعالی و با بکارگیری از تمامن ظرفیتهای موجود در استان اردبیل در سه ماهه دوم سال 90 موفق به کاهش سوانح رانندگی و ارتقا ایمنی راه ها و حمل و نقل استان شدید، یه پاس این تلاش ارزشمند این لوح تقدیر اهدا می شود.
 
این پیان تقدیر افزوده است: امید است در سال جهاد اقتصادی که تحقق کامل آن بر اساس افزایش بهره وری و کاهش هزینه در تمام عرصه های اقتصادی استوار است، با تلاش هدفمند در جهت توسعه و پایدارسازی مقوله ایمنی، کماکان در خدمت رسانی به مردم شریف ایران موفق و سربلند باشید.

 
کد مطلب 1490114

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