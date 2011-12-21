مرکز شماره سه آموزشهای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز شماره سه آموزشهای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی زنجان، تعداد کلاسهای این مرکز را 11 کلاس تئوری عنوان کرد و افزود: این مرکز در حدود هزار و 700 فراگیر گنجایش آموزش دارد.
وی، اعتبار تجهیز اولیه مرکز شماره سه را حدود 800 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: تا تجهیز کامل این مرکز اعتباری نزدیک یک میلیارد و 200 میلیون ریال نیاز است.
عباسی افزود: مرکز آموزشهای کوتاه مدت شماره یک فقط در رشته زبانهای خارجی از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی استانبولی و در آینده نزدیک نیز کردی و اسپانیایی و مرکز شماره دو در رشته های فنی مهندسی و کارکنان دولت فعالیت می کند.
رئیس جهادانشگاهی استان زنجان ادامه داد: در جهاددانشگاهی زنجان 10 مرکز و معاونت فعالیت میکنند و با توجه به اهمیت کار در بخشی از حوزهها همچون خبرگزاری ایسنا، توانستیم رتبه چهارم کشوری را کسب کنیم.
عباسی افزود: خبرگزاری قرآنی (ایکنا) نیز رتبه ششم کشوری را کسب کرده است که انتظار داریم تا پایان سال جزو سه خبرگزاری اول در کشور شناخته شویم.
وی با بیان اینکه مرکز فعالیتهای قرآنی جهاددانشگاهی نیز برنامههای بسیاری را برای فرهنگسازی در بین اقشار مختلف جامعه تدارک دیده است ادامه داد: کارگاههای آموزشی شیطانپرستی و عرفانهای کاذب در همین راستا در سطح دانشگاههای استان برگزار شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
عباسی به راه اندازی صندوق قرضالحسنه دانشجویان در دانشگاههای استان، اشاره کرد و یادآور شد: با راهاندازی این صندوق انتظار داریم بتوانیم خدمات ارزندهای به دانشجویان ارائه کنیم.
وی، مرکز آموزشهای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی را متشکل از رشته های گرافیک، برنامه نویسی، مهندسی مکانیک، عمران و برق عنوان کرد و افزود: در ردیف رشته های گرافیکی بجز گروه موسیقی همه رشته های هنری موجود در این مرکز آموزش داده خواهد شد.
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