حاشیه های جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد/ خبرنگاران پشت درهای بسته

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که عصر امروز چهارشنبه 30 آذرماه از ساعت 16:30 با حضور هر 10 عضو حقیقی و حقوقی این هیئت امناء آغاز شد، به خبرنگاران اجازه ورود به محوطه ساختمان دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد داده نشد.

اعضای هیئت امنا تا کنون در جلسه حضور دارند و این جلسه همچنان ادامه دارد.

علی رغم اینکه خبرنگاران برخی از رسانه ها از یک ساعت پیش از شروع جلسه خود را به مکان تشکیل جلسه هیئت امناء رسانده اند، تاکنون به آنان اجازه ورود به محوطه و حتی پارکینگ این ساختمان را نداده اند و با وجود سرمای هوا همچنان پشت درهای بسته منتظر شنیدن خبرهای این جلسه و معرفی رئیس جدید هستند.

دلایلی که برای عدم ورود خبرنگاران به ساختمان آورده می شود، به همراه داشتن دوربین های عکاسی و تلفن های همراه آنان است.

علی رغم اصرار خبرنگاران برای استفاده از یک فضای سربسته برای فرار از سرمای میدان نیاوران، اما هیچ کدام از مسئولان به این خواسته آنان توجه نمی کنند.

خبرنگاران حتی اجازه راه رفتن در محوطه بیرونی ساختمان هیئت امنا را ندارند و مجبورند در این هوای سرد در گوشه ای ایستاده و تا زمانی نامشخص منتظر شنیدن خبر جانشین رئیس کنونی دانشگاه آزاد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سیدحسن خمینی، حجت الاسلام محمد محمدیان، مرضیه وحید دستگردی، فریدون عزیزی، بهمن یزدی صمدی، حمید میرزاده، عبدالله جاسبی، کامران دانشجو و فرهاد دانشجو در حال برگزاری است.