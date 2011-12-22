  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

4 دی زمان دادگاه "اعتمادملی"/مشایی و جهرمی در لیست شاکیان

4 دی زمان دادگاه "اعتمادملی"/مشایی و جهرمی در لیست شاکیان

مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتمادملی اعلام کرد: دومین جلسه رسیدگی به پرونده اعتمادملی 4 دیماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود که رحیم مشایی، جهرمی و علی آبادی و میرفیصل باقرزاده مهمترین شاکیان این پرونده هستند.

محمدجواد حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پرونده روزنامه اعتماد ملی 4 دیماه سال جاری دوباره به دادگاه می رود گفت: این دادگاه در شعبه 73 دادگاه کیفری با ریاست مدیرخراسانی تشکیل می شود.

وی افزود: بر علیه این روزنامه 34 شکایت شده است که از این تعداد 7 شکایت توسط دادستانی اعلام شده و 3 شکایت از بخش خصوصی و 20 شکایت در بخش دولتی بوده و مابقی شکایتها از ناحیه مدعی العموم است.
 
مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتمادملی اظهارداشت: تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توهین، افتراء، هجو، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و چندین عنوان مجرمانه دیگر که در مجموع حدود 13 عنوان مجرمانه است از مهمترین این اتهامات محسوب می شود.
 
حق شناس گفت: در این پرونده آقایان علی‌آبادی و مشایی و همچنین آقای جهرمی در زمان وزارت کار و میرفیصل باقرزاده و وزارتخانه‌های  بازرگانی و صنایع و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان نظام دامپزشکی از مهمترین شاکیان شناخته شده در پرونده هستند. که البته بیشتر سازمانهای دولتی شکایت خود را پس گرفتند و تنها 5 سازمان دولتی و 7 نفر همچنان شاکی پرونده هستند.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت سال 85 و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال 88 بود که به علت درج گزارشی در رابطه با راهپیمایی و تجمع تعدادی از هموطنان آذربایجانی مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین شکایت از این روزنامه مطرح شد.
کد مطلب 1490117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه