4 دی زمان دادگاه "اعتمادملی"/مشایی و جهرمی در لیست شاکیان

محمدجواد حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پرونده روزنامه اعتماد ملی 4 دیماه سال جاری دوباره به دادگاه می رود گفت: این دادگاه در شعبه 73 دادگاه کیفری با ریاست مدیرخراسانی تشکیل می شود.

وی افزود: بر علیه این روزنامه 34 شکایت شده است که از این تعداد 7 شکایت توسط دادستانی اعلام شده و 3 شکایت از بخش خصوصی و 20 شکایت در بخش دولتی بوده و مابقی شکایتها از ناحیه مدعی العموم است.

مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتمادملی اظهارداشت: تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توهین، افتراء، هجو، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و چندین عنوان مجرمانه دیگر که در مجموع حدود 13 عنوان مجرمانه است از مهمترین این اتهامات محسوب می شود.

حق شناس گفت: در این پرونده آقایان علی‌آبادی و مشایی و همچنین آقای جهرمی در زمان وزارت کار و میرفیصل باقرزاده و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان نظام دامپزشکی از مهمترین شاکیان شناخته شده در پرونده هستند. که البته بیشتر سازمانهای دولتی شکایت خود را پس گرفتند و تنها 5 سازمان دولتی و 7 نفر همچنان شاکی پرونده هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت سال 85 و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال 88 بود که به علت درج گزارشی در رابطه با راهپیمایی و تجمع تعدادی از هموطنان آذربایجانی مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین شکایت از این روزنامه مطرح شد.