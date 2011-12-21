ترک سیگار به کمک اوباما می آید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، پزشک شخصی "باراک اوباما" گزارش خود را از وضعیت سلامتی رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد. بر این اساس، سلامتی اوباما 50 ساله با 82 کیلوگرم وزن و 1.85 متر قد در حد طبیعی است.

دکتر "جفری کولمن" این گزارش را پس از چک آپ رئیس جمهور و معاینه کامل وی نوشته و در آن قید کرده است که با این وضعیت سلامتی اوباما می تواند با خیال راحت به رقابت خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دهد.

این پزشک همچنین ضمن مثبت ارزیابی کردن ترک سیگار توسط اوباما، این اقدام را عامل مثبتی برای رقابتهای انتخاباتی دانسته است. این در حالی است که بر اساس آخرین نظرسنجی ها 52 درصد آمریکایی ها بر این باورند رئیس جمهوری کنونی شایستگی انتخاب مجدد را ندارد.

نظرسنجی ماه مه نیز نشان می داد 43 درصد آمریکایی ها اوباما را فردی نالایق برای تصدی پست ریاست جمهوری در چهار سال آتی می دانند که با توجه به این آمار، طی ماههای اخیر نارضایتی از عملکرد اوباما تا میزان 9 درصد افزایش یافته است.

گفتنی است افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاستهای جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی و مشکلات اقتصادی باعث به راه افتادن موجی از اعتراضات موسوم به جنبش تسخیر وال استریت در سراسر این کشور شده است.