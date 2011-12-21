راهبرد دولت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان به منظور ارائه گزارش مسئولان کمیته ها و بررسی کارهای انجام شده و فضای انتخاباتی، چهارشنبه شب در استانداری قزوین تشکیل جلسه داد.

احمد عجم در این جلسه اظهارداشت: با بررسی همه نیازها و امکانات مورد نیاز باید شرایط مطلوب برای برگزاری انتخابات در استان به نحو مقتضی فراهم شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: استفاده از تجهیزات انتخابات دوره های قبل نیز لازم است در دستور کار مسئولان کمیته ها قرار گیرد تا ضمن تسریع در کار در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: هیچ کاری نباید زمین بماند که برای تحقق آن از همین امروز باید به فکر امور باشیم و نیازها را رصد و تامین کنیم.

عجم بیان کرد: قانون، همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا نسبت به تامین امکانات و همکاری لازم اقدام کنند و همه مدیران دستگاههای اجرایی در این خصوص ملزم به هماهنگی و مساعدت هستند.

وی از مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان خواست با تشکیل جلسات کاری و جمع آوری اطلاعات لازم نسبت به شناسایی نیازها، انعکاس آن و تامین امکانات و توزیع آن برنامه ریزی کنند تا در فصل سرما با مشکلی مواجه نشوند.

این مسئول گفت: ضرورتها باید کاملا لحاظ شود و وسایل نقلیه مورد نیاز و تهیه فهرست موجودی دستگاهها در دستور کار قرار گیرد و توزیع امکانات بویژه وسیله نقلیه نیز از دورترین نقاط استان آغاز شده و در اولویت قرار گیرد و در مراحل بعدی مراکز نزدیک و استان پوشش داده شود.

استاندار قزوین یادآورشد: برای تامین نیروی انسانی در انتخابات هم دستگاههای توانمندی چون آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، صنایع و تجارت باید در اولویت قرارگیرد و از ظرفیت خوب آن استفاده شود.

عجم توجه جدی به حفاظت از صندوق های اخذ رای، مهرهای انتخابات، تردد افراد و وسایل نقلیه در روز رای گیری و پس از آن را خواستار شد.