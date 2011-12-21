10 ایستگاه تحقیقات کشاورزی در گلستان فعال است

محمد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایستگاه تحقیقات کشاوری گنبد نیز یکی از 10 ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان است.

وی اظهار داشت: این ایستگاه به عنوان بازوی توانمند در خدمت اهداف عالی مرکز تحقیقات و سازمان است.

به گزارش مهر، رئیس استگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس در آیین تجلیل از پژوهشگران نمونه گلستان تقدیر شد.

در آیین پایانی هفته پژوهش سال 1390 استان گلستان که در تالار خلیج فارس دانشگاه گلستان برگزار شد از پژوهشگران برگزیده سال جاری دستگاه های مختلف تقدیر به عمل آمد.

در همین راستا محمد نعمتی رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد نیز موفق به کسب این افتخار شد.

انتخاب رئیس ایستگاه پژوهشی نمونه با توجه به عملکرد شایسته پژوهشی در سال پژوهشی گذشته در اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی و سایر برنامه هایی که در راستای ارتقا و توسعه تحقیقات برای استان و کشور در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان گنبد انجام شده، بوده است.