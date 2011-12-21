دو رهبر مخالفان دولت روسیه از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عصر امروز چهارشنبه بازداشت "الکسی ناوالنی" و "ایلیا یاشین" دو نفر از رهبران مخالفان دولت روسیه 15 روز پس از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور پایان یافت.

دولت روسیه این دو را پنجم دسامبر یک روز پس از اعتراضات سراسری در این کشور بازداشت کرد. با این حال ادامه اعتراضات در روزهای اخیر و درخواست هزاران نفر از معترضان برای آزادی آنان، سبب لغو قرار بازداشتشان شد.

ناوالین پس از اعلام خبر آزادی اش این اقدام را یک پیروزی برای مخالفان دولت روسیه ارزیابی کرد و با اشاره به تغییرات به وجود آمده در روسیه گفت وی در کشوری بازداشت شد و اکنون در کشور دیگری آزاد شده است.

در آخرین تجمع اعتراضی به بازداشت دو رهبر مخالفان دست کم پنج هزار نفر در مسکو گردهم آمدند. بزرگترین اقدام اعتراضی مخالفان پنج روز پس از بازداشت این دو نفر انجام شد که طی آن حدود 10 هزار نفر به خیابانهای مسکو آمدند.

گفتنی است طی دو هفته گذشته دست کم در 60 شهر روسیه تظاهرات مشابهی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی که حزب روسیه واحد به رهبری "ولادیمیر پوتین" پیروز اصلی آن بوده، به راه افتاده است.