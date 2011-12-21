55 درصد جمعیت کمیته امداد اردبیل زنان سرپرست خانوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خانواده های تحت پوشش کمیته امدد اردبیل اظهار داشت: بر این اساس تلاش می شود خدمات رسانی به خانواده ها در راستای توانمند سازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد.

وی با اشاره به رویکرد جدید کمیته‌ امداد افزود: توانمند سازی خانواده های تحت حمایت بویژه زنان سرپرست خانوار در رأس برنامه های این نهاد قرار دارد که با تلاش و همکاری جهاد گونه‌ خانواده ها این امر محقق شده است.

مشاور خانواده‌ کمیته‌ی امداد استان از احداث مسکن برای این افراد خبر داد و اضافه کرد: بخشی از اعتبارات این نهاد در راستای تحقق مسکن برای افراد تحت پوشش به خصوص زنان سرپرست خانوار هزینه شده و روند اجرایی مناسبی دارد.

وی با اشاره به اجرای طرحهای توانمند سازی زنان بی سرپرست در کمیته امداد یادآور شد: این طرح با محوریت اشتغال و شکوفایی استعدادهای خانواده های تحت حمابت تاکنون از طریق معاونت اشتغال و خودکفایی برای بالغ بر سه هزار و 300 خانوار از مددجویان با سرپرست زن با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال اجرا شده است.

ابراهیمی با اشاره به روند فعلی این طرح بیان داشت: علاوه بر این بالغ بر هزار و 300 خانوار سرپرست زن نیز در قالب طرحهای کشاورزی، صنایع دستی، دامداری، صنفی و صنعتی نیز تاکنون به مرز خود کفایی رسیده اند.

وی در همین حال از اجرای طرح ارزیابی سلامت برای هزار و 403 زن سرپرست خانوار تحت پوشش خبر داد.

این مسئول همچنین به نقش خانوده ها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بویژه اعتیاد تاکید کرد و یادآور شد: چنانچه خانواده پیگیر تربیت صحیح برای فرزندان خود باشند از مشکلات و آسیبهای موجود در جامعه از قبیل اعتیاد در امان خواهند بود.

وی با اشاره بر لزوم تربیت صحیح فرزندان در خانواده اضافه کرد: کمیته‌ امداد در تقویت و رشد فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان تلاش می کند، اما چنانچه پیگیری و تربیت صحیح والدین نباشد برنامه های این نهاد چندان تأثیری در پیشگیری از این آسیبهای اجتماعی نخواهد داشت.

ابراهیمی به لزوم توجه به بهداشت محیطی و فردی در خانواده تأکید کرد و ابراز داشت: کمیته‌ امداد در راستای بهداشت و درمان خانواده های تحت حمایت اقداماتی از قبیل احداث سرویسهای بهداشتی، و توزیع اقلام بهداشتی از جمله مواردی است که این نهاد توجه ویژه ای را به این امر داشته است.

