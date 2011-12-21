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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۰

فریدون عزیزی در گفتگو با مهر:

معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد به 3 هفته آینده موکول شد

معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد به 3 هفته آینده موکول شد

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از به تعویق افتادن زمان معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: جلسه بعدی 3 هفته آینده برگزار می شود.

فریدون عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه عصر امروز برای تعیین و معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد به نتیجه ای نرسیدند.

وی اظهار داشت: از این رو مقرر شد 3 هفته آینده جلسه هیئت امنا تشکیل و فرد جدید معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان، حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، کامران دانشجو، مرضیه وحیددستجردی، عبدالله جاسبی، بهمن یزدی صمدی، حمید میرزاده، فریدون عزیزی و  فرهاد دانشجو عصر امروز برای شرکت در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در ساختمان هیئت امنای این دانشگاه در نیاوران حضور پیدا کردند.

این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد.

کد مطلب 1490134

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