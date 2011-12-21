معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد به 3 هفته آینده موکول شد

فریدون عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه عصر امروز برای تعیین و معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد به نتیجه ای نرسیدند.
وی اظهار داشت: از این رو مقرر شد 3 هفته آینده جلسه هیئت امنا تشکیل و فرد جدید معرفی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی، حجتالاسلام والمسلمین محمدیان، حجتالاسلام سیدحسن خمینی، کامران دانشجو، مرضیه وحیددستجردی، عبدالله جاسبی، بهمن یزدی صمدی، حمید میرزاده، فریدون عزیزی و فرهاد دانشجو عصر امروز برای شرکت در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در ساختمان هیئت امنای این دانشگاه در نیاوران حضور پیدا کردند.
این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد.
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