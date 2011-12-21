50 جلسه برای رفع مشکلات صنعت لرستان تشکیل شد/ تزریق اعتبار 27 میلیاردی

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای پی در پی استاندار از واحدهای صنعتی استان و جلسات متعدد با مسئولان بانکها و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تلاش های استاندار لرستان منجر به تزریق اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی استان شد.

بیرانوند با بیان اینکه در دو ماه اخیر بیش از 50 جلسه با استاندار در خصوص رفع مشکالات و موانع واحدهای تولیدی استان داشته ایم یادآور شد: در این جلسات مسائل مربوط به صنایع بحران دار استان و طرح های جدید پیگیری و مصوباتی برای رفع مشکلات این واحدها به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه تاکید استاندار بر پیگیری مسائل واحدهایی است که افق روشنی دارند و می توانند در آینده کارآمد باشند افزود: در راستای پیگیری مشکل نقدینگی برخی واحدهای تولیدی جلسات متعددی را با مدیران بانک های عامل در تهران برگزار کرده ایم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: در بازدید کارشناسی که استاندار و مسئولان بانک ها از واحدهای تولیدی داشتند 27 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی و صنعتی استان تزریق شد.

وی افزود: این میزان اعتبار به واحدهایی اختصاص یافت که به لحاظ عدم تزریق نقدینگی با مشکل مواجه شده بودند و فعالیت برخی از این واحدها نیز متوقف شده بود.