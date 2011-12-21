نیازهای انتخاباتی مناطق محروم قزوین تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان به منظور ارائه گزارش کمیته ها و بررسی کارهای انجام شده و وضعیت کنونی، چهارشنبه شب در استانداری قزوین تشکیل جلسه داد.

عجم تصریح کرد: توزیع اعتبارات بر اساس تعداد شعب اخذ رای صورت گیرد تا مشکلی برای متولیان امر ایجاد نشود.

وی از تمهید شرایط لازم برای حضور خبرنگاران در مراکز اخذ رای خبر داد و افزود: با برنامه ریزی دقیق و اصولی و صدور کارتهای ویژه خبرنگرای شرایط برای حضور اهالی مطبوعات به گونه ای فراهم شود تا فعالان رسانه ای براحتی بتوانند این رویداد مهم را منعکس کنند و به اطلاع مردم برسانند.

عجم گفت: برای حضور و مشارکت حداکثری مردم رسانه ها بویژه صدواسیما نقش انکارناپذیری دارد و ازرسانه ها انتظار داریم با اختصاص ستون ویژه به این انتخابات دیدگاههای مردمی، پیشنهاد، انتقاد، اهمیت برگزاری و مشارکت مردم را بیان کنند تا مردم به اهمیت حضور ارزشمند خود بیشتر پی ببرند.

استاندار قزوین یادآورشد: با هماهنگی با رسانه ها و صداوسیما مسئولان کمیته ها هم از این ظرفیت استفاده و فعالیت های خود را منعکس کنند تا با اطلاع رسانی دقیق، اصولی، بموقع، سریع مردم در جریان امور قرار گیرند.

بالاترین مقام اجرایی استان قزوین اظهارداشت: در کارها هیچ افراط و تفریطی نباید صورت گیرد و از ترس این که افرادی ما را به جانبداری متهم کنند نباید نگران شویم و به نص صریح قانون عمل نکنیم.

استاندار تصریح کرد: اولویت ما در تامین نیازها و پشتیبانی در امر انتخابات استان، تامین نیازها از مناطق محروم و دورافتاده به سمت مراکز برخوردار و مرکز استان است.

وی از مسئولان امنیتی ستاد انتخابات هم خواست با اتخاذ سیاستی یکسان برای هر شهرستان طرح امنیتی خاصی تعریف و در شورای تامین مطرح کنند تا پس از تصویب اجرایی شود.

مسئولان امانتدار مردمند

عجم بیان کرد: تمام تلاش ما این است که امانتدار مردم و داوطلبان باشیم و راهبرد دولت در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم و در این مسیر با حفظ استقلال رای خود و بدون جانبداری در صیانت از آراء مردم بکوشیم.

استاندار اظهارداشت: استقلال رای در ستاد انتخابات استان و شهرستانها، نزد فرمانداران و مجموعه استانداری بسیار مهم است و تحقق منویات رهبری، اجرای قانون، حفظ بی طرفی، در راس برنامه مسئولان قرار دارد و در رعایت اصول نباید افراط و تفریط کنیم.

استان آماده برگزاری انتخابات است

این مسئول یادآورشد: فضای انتخاباتی در استان کاملا مهیا و فراهم شده و مطمئن هستیم که مشارکت مردم در این دوره نیز بسیار خوب خواهد بود و در این زمینه هیچ نگرانی و دغدغه ای نداریم.

وی به ضرورت انعکاس خدمات دولت اشاره کرد و گفت: دهه فجر فرصت بسیار مناسبی برای انعکاس خدمات دولت خدمتگزار است و در شرایطی که عده ای در صدد تخریب دولت هستند همه وظیفه داریم از فرصت های موجود برای بیان کارهای انجام شده استفاده کنیم.

عجم تصریح کرد: برخی که دولت را تخریب می کنند فکر می کنند فقط آسیب زدن آنها به دولت است در حالیکه این افراد با سیاه نمایی نظام و انقلاب را زیر سوال می برند.

وی بیان کرد: باید از همه فرصتهای موجود مانند دهه فجر، رسانه ها، تریبونهای نماز جمعه و از طریق ائمه جمعه و جماعات مردم را با خدمات دولت آشنا کرده و اعتماد سازی کنیم تا سیاه نمایی بی تاثیر شود.



استاندار قزوین در پایان از تلاش مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان تقدیر کرد.