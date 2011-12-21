400 میلیارد ریال به طرحهای گازرسانی خراسان شمالی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رضا ثروتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری برنامه ریزی و توسعه استان همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان شهرداریها بر استفاده از اوراق مشارکت تاکید دارد، شهرداریهای خراسان شمالی نیز برای اجرای پروژه های شهری از این اوراق استفاده کنند.

وی همچنین تصریح کرد: شهرداری ها می توانند از تسهیلات چهار درصدی دولت برای اجرای طرحهای آماده مصوب بهره برند.

به گفته وی، شهرداریها، سازمان آموزش و پرورش، دانشگاهها و ادراه کل تربیت بدنی در استان از بودجه های 50 درصد دولت کمتر استفاده کرده اند که این بودجه از جمله ظرفیتهایی است که می توان برای پیش برد طرحهای اجرایی در استان استفاده کرد.

این مسئول در ادامه به بدهی سازمانهای اجرایی استان به شرکتهای پیمانکاری نیز اشاره داشت و گفت: سازمانهای اجرایی می توانند بدهیهای خود با شرکتهای پیمانکاری را با اوراق سهام شرکتهای دولتی پایاپای کنند.

علاوه بر این، وی با تاکید بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصریح کرد: سازمانهای اجرایی از اعتبارات صندوق توسعه ملی بهره برند.

وی گفت: برای اخذ اعتبارات از صندوق توسعه ملی برای سه صنعت سیمان سمنگان، سوخت کاستیک جاجرم و پتروشیمی استان بانک ملی استان بر روند ارسال پرونده ها به این صندوق سرعت بخشد.

وی در خصوص عدم جذب 90 درصد از سهمیه تسهیلات استان نیز عنوان کرد: رئیس کل بانک مرکزی برای اعطای این تسهیلات قول مساعد داده اند.

ثروتی همچنین به فعالیت 20 صندوق اعتباری در استان اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی خواستار شده است که از فعالیت صندوق های اعتباری فاقد مجوز جلوگیری شود.