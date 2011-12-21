رسانه شکل دهنده فرهنگ یک ملت است/ رسانه ها به تکلیف خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی عصر چهارشنبه در نشست بسیج و رسانه با تقدیر از فعالیتها و کارگردهای رسانه ها در استان اظهار داشت: مطبوعات، خبرگزاری ها و صدا و سیما نقش موثری در طرح مطالبات و دغدغه های مردم دارند.

وی همچنین با بیان اینکه سپاه پاسداران رسالت پاسداری از انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی را دارد، بیان داشت: انقلاب حادثه ای بزرگ بود که در کشورمان رخ داد و ویژگی این انقلاب و علت استمرار آن در حضور مردم در صحنه و رهبری روحانیت بوده است.

استمرار انقلاب در گرو حضور مردم در صحنه است

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی متعلق به آحاد ملت ایران است، افزود: استمرار این انقلاب نیز در گرو حضور مردم در صحنه است.

سردار شاهرخی با اشاره به ایثار و فداکاریهای ملت ایران برای حفظ و استمرار انقلاب، بیان داشت: این ایثار و فدارکاری نشات گرفته از باورهای این ملت است.

وی شهدای انقلاب و دوران دفاع مقدس را سندی روشن بر پایداری ملت ایران در راه آرمانهایشان دانست و گفت: شش هزار و 400 شهید لرستانی سندی محکم بر ایثار و پایمردی مردم این استان است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه این انقلاب به وسیله مردم به پیروزی رسیده است، بیان داشت: این حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف رسالتی سنگین به دوش آحاد مسئولان و رسانه ها می گذارد.

رسانه ها به مقابله با تهدیدات بپردازند

سردار شاهرخی با یادآوری اینکه شان و منزلت امروز ایران اسلامی افتخاری برای هر فرد ایرانی است، افزود: با این حال امروز کشورمان با تهدیداتی مواجه است که باید رسانه ها در جایگاه خود به مقابله با این تهدیدات بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه ما احتمال تهدیدات فیزیکی علیه کشورمان را کم می دانیم، افزود: ولی آنچه به مراتب نگران کننده تر است موضوع تهدیدات نرم و فرهنگی دشمنان علیه کشورمان است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه ابتدا باید این تهدیدات را بشناسیم، بیان داشت: ایران اسلامی دارای ارزش های محوری و بنیادین است و دشمنان این ارزش ها را هدف قرار داده اند.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام

سردار شاهرخی با تاکید بر اینکه اگر ارزشهای انقلاب نبود ملت ایران برای این انقلاب ایثار نمی کرد، افزود: دگرگون کردن جامعه ایرانی، دگرگون کردن جهان اسلام و بر هم زدن معادلات قدرت در جهان سه دستاورد مهم انقلاب اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر اینکه نبرد نهایی جهان نبرد تمدن اسلام و غرب است، بیان داشت: در این نبرد سردمداری و رهبری تمدن اسلام را شیعیان به دست دارند و به طور قطع پیروز خواهند شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به توطئه دشمنان در جهانی سازی فرهنگ، افزود: آنها برای رسیدن به این هدف خود به دنبال دگرگون کردن سرمنشا تحولات جهان اسلام یعنی ایران هستند.

تهدیدات و توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی

سردار شاهرخی ترویج فساد اخلاقی و سکولاریسم را از تهدیدات دشمنان انقلاب و ایران اسلامی دانست و افزود: اعتقاد عمیق ملت ایران باعث شد که حماسه های متعددی در این کشور رقم بخورد.

وی ایجاد شائبه های مختلف و طرح موضوع جدایی مردم از روحانیت را از دیگر حربه های دشمنان خواند و ادامه داد: موضوع تجزیه کردن ایران اسلامی و تمرکز بر روی قومیت گرایی و ملیت گرایی از دیگر توطئه های دشمنان است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به تلاش دشمنان انقلاب برای سست کردن و متزلزل کردن بنیان های اعتقادی جوانان و طرح مسائل انحرافی، بیان داشت: گسترش عرفان های کاذب به صورت هدایت شده یکی از حربه های دشمنان در این راستا است.

سردار شاهرخی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای تضعیف مرجعیت شیعه، عنوان کرد: دشمنان متوجه ارتباط تنگاتنگ مردم و مرجعیت شده اند و به دنبال تضعیف این ارتباط هستند.

هویت ایرانی اسلامی ما در خطر است؛ به تکلیف خود عمل کنیم

وی با تاکید بر اینکه همه برای مقابله با حربه های دشمن تکلیف داریم، افزود: حال که هویت ایرانی اسلامی ما در خطر است باید به تکلیف خود عمل کنیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه رسانه ها باید چه از درون و چه از بیرون آسیب های متوجه انقلاب را شناسایی و آسیب شناسی کنند، یادآور شد: دشمنان امروز به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام دینی هستند.

سردار شاهرخی خواستار طرح مسائل و مشکلات مردم در رسانه ها و سلب فرصت سوء استفاده از سوی رسانه های بیگانه شد و گفت: رسانه ها باید در راستای حفظ ارزشهای بنیادی و محوری انقلاب تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه باید خوشآمد ملت برایشان مهم باشد، افزود: شکل دهنده هویت، رفتار و فرهنگ یک ملت رسانه ها هستند.