ادامه حضور واترپلو کرمان در لیگ برتر/ فرصت یک ساله برای بازسازی استخر

محمد فولادی ماهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عمده مشکلی که در بحث استخر نشاط وجود داشت عمق قانونی این استخر است.

فولادی ماهانی ادامه داد: با اصلاحاتی که روی استخر نشاط انجام می شود می تواند تا بهره برداری استخر قهرمانی استان کرمان جوابگوی نیاز ورزشکاران واترپلو باشد.

وی تصریح کرد: استخر نشاط کرمان متعلق به تربیت بدنی نیست که بتوانیم روی آن هزینه کنیم بلکه متعلق به شرکت تجهیز اماکن ورزشی است که باید این استخر را در فرصت داده شده تعمیر کنند.

این مسئول از تخلیه آب استخر مذکور خبر داد و گفت: لوله های این استخر با توجه به پوسیدگی نیاز به ترمیم دارند که امیدواریم شرکت تجهیز هر چه سریعتر این اقدام را انجام دهد.

فولادی ماهانی ادامه داد: کل اعتبار استانی ورزش زیر سه میلیارد تومان است در حالیکه برای ساخت استخر قهرمانی که جز مصوبات دهکده المپیک بوده 10میلیارد تومان بودجه نیاز است که برعهده شرکت تجهیز است.

وی تصریح کرد: البته مشکل اعتبار در کل کشور وجود دارد و مختص استان کرمان نیست.

فولادی ماهانی ادامه داد: نمی توانیم 100 پروژه ای که در استان کرمان در دست اجرا داریم و کل بودجه اش زیر سه میلیاردتومان است را رها کنیم و استخر قهرمانی را که وقت چند ساله برای ساخت نیاز دارد را در اولویت قرار دهیم.

مدیر ورزش و جوانان استان کرمان گفت: متاسفانه شرکت تجهیز بودجه و اعتباری در دست ندارد و خیلی استانها مشکلاتی نظیر ما دارند مانند اصفهان که علیرغم چند سال تلاش همچنان موفق نشده است مجموعه نقش جهان را بسازد.

وی اظهار داشت: سابقه 20 ساله تیم واترپلو سبب نمی شود فدراسیون بتواند مثل سالهای قبل با همکاری که داشته مجوز ادامه کار به تیم واترپلو در استخر نشاط که ابعادش غیر قانونی است، بدهد.

این مسئول بیان داشت: مدیران قبلی باید بگویند چرا زیرساخت های مورد نیاز حضور واترپلو در استان کرمان فراهم نیست و این مشکل حداقل 20 ساله است که در زمان مدیریت 10ماهه بنده رو شده است.

فولادی ماهانی یادآور شد: اگر تیم واترپلو حذف نمی شد هیچ کس حساسیت پیدا نمی کرد که کار ساخت استخر قهرمانی در اولویت کار قرار بدهد.

وی گفت: به جد دنبال در اولویت قراردادن استخر قهرمانی کرمان در لیست پروژه های شرکت تجهیزهستیم.