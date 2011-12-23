به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی عصر چهارشنبه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع دانشجویان افزود: ایران منافع ملی کشورهای غربی را به خطر نیانداخته‌است بلکه نگاه ایدئولوژیک در سیاست خارجی کشورهای غربی سبب اختلاف شدید با ایران است.

وی تصریح کرد: ایران تاکنون هیچ تعرضی به تمامیت ارضی، تهدید یا حتی تحریم بر ضد کشورهای غربی نداشته‌است.

قشقاوی، اوج دموکراسی خواهی را بیداری اسلامی دانست و گفت: کشورهای غربی در داخل دچار مشکل اسلام‌خواهی شهروندانشان شده‌اند و تلاش می‌کنند جلوی این رشد سریع را بگیرند.

وی حوزه‌های شکست نظام سرمایه‌داری را عدم پایداری به بنیانهای خانواده، تخریب محیط زیست، بی‌عدالتی شدید طبقاتی، نقض حقوق بشر و جنگ‌طلبی دانست و اظهار داشت: در اعتراضهای وال‌استریتی در آمریکا و اروپا از تمامی قشرهای مردم حضور دارند.

وی تأکید کرد: در آمریکا، 97 درصد جامعه برای منافع 3 درصد یهودیان تلاش می‌کنند که خود نقض شدید حقوق مردم است.

این مسئول با بیان اینکه بیداری اسلامی ابتدا در غرب بوجود آمد، افزود: 500 هزار تونسی مقیم فرانسه در انتخابات اخیر به اسلامگراهای جنبش النهضه رأی دادند. در کشوری که در راستای بی‌دینی تلاش می‌کند و رأی دهندگان با فرهنگ غرب بزرگ شده‌اند، این اتفاق بزرگی است.

وی با اشاره به کشورهایی که از حقوق بشر دم می‌زنند و حقوق بشر را چماقی بر سر دیگر کشورها می‌کنند، بیان کرد: در سال حدود 3 هزار نفر به دلیل نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف کشته می‌شوند در حالی که در جنگهایی که غربیها شروع می‌کنند در سال حدود 80 هزار نفر کشته می‌شوند.

وی تأکید کرد: مدعیان حقوق بشر مدام در فکر راه‌انداختن جنگ هستند آنها حدود 70 درصد درآمدهای خود را مدیون صادرات و فروش سلاح هستند.