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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

میـزان خراسان از سد نماینده والیبال کرمان گذشت

میـزان خراسان از سد نماینده والیبال کرمان گذشت

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان با شکست تیم هیئت والیبال کرمان توانست به یک برد ارزشمند خارج از خانه دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال چهارشنبه شب دیدار تیمهای موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان و هیئت والیبال کرمان با حساب سه بر یک به نفع نماینده والیبال استان خراسان پایان یافت.
 
طی این مسابقه تیم میـزان ست اول را با نتیجه 25-21 واگذار کرد اما در ادامه در سه ست متوالی و با نتایج 25-22 ، 25-17 و 25-23 میزبان خود را شکست دهد.
 
دیدار تیمهای موسسه مالی و اعتبار میزان و هیئت والیبال کرمان در سالن تربیت این شهر برگزار شد، با این بازی تیم میزان خراسان "مشهدالرضا" هشت امتیازی شد وبرای دومین بار در هفته جاری وضعیت خود را در جدول بهبود بخشید.
 

کد مطلب 1490144

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