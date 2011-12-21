15 هزار نفر در برگزاری انتخابات قزوین مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان به منظور ارائه گزارش کمیته ها چهارشنبه شب در استانداری قزوین تشکیل جلسه داد.

سیروس صابری در این جلسه گفت: مردم در انتخابات همه کاره هستند و به عنوان ناظر، مجری، رای دهنده نمایندگان خود را انتخاب و راهی مجلس خواهند کرد.

وی افزود: دولت و دست اندرکاران برگزاری فقط نقش حامی و پشتیبان را دارند و تلاش می کنیم تا وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام دهیم.

صابری از تشکیل جلسات کمیته های مختلف ستاد انتخابات استان هم خبر داد و گفت: ایجاد لینک برای ارتباط مردم با ستاد انتخابات، راه اندازی سیستم پیامک و ایمیل برای پاسخگویی به سوالات و دیدگاهای مردم، حضور در جلسات تخصصی و توجیهی در وزارت کشور، تشکیل کارگاههای آموزشی از جمله کارهای انجام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین با بیان برخی دغدغه ها و نیازهای ستاد یادآورشد: رفع مشکل اتوماسیون اداری تاکستان، قطعی سیستم VPM، کمبود تجهیزات رایانه ای و پرینتر، اصلاح پهنای باند و پیگیری آموزش نیروها از مسائلی است که باید نسبت به حل آنها در اسرع وقت اقدام شود.

15 هزار نفر انتخابات استان را برگزار می کنند

این مسئول با اشاره به تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز هم گفت: در این دوره از انتخابات 15 هزار نفر در برگزاری انتخابات مشارکت می کنند تا انتخاباتی سالم، قانونمند در کمال آرامش و صحت برگزار شود.

وی اظهارداشت: خوشبختانه تاکنون بر طبق زمان بندی اعلام شده تمامی کارها بخوبی انجام شده است و امیدواریم بعد از این نیز شرایط بخوبی سپری شود.

در این جلسه حسینی مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری هم در خصوص اجرای طرح تحرک، رعایت زمان بندی در کارها، پشتیبانی ستاد شهرستانها، برگزاری مانورهای عملیاتی و پیگیری های انجام شده گزارشی ارائه کرد.

در ادامه مسئولان کمیته ها نیز از روند فعالیتهای انجام شده گزارش دادند.