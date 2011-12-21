۲۰ درصد سنگبریهای مدرن کشور در لرستان قرار دارد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عمده واحدهای تولیدی استان مربوط به صنایع کانی های غیر فلزی است اظهار داشت: ۷۲۱ واحد صنعتی کانی های غیر فلزی در استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه این تعداد واحد صنعتی ۱۲ هزار و ۱۱۸ نفر شغل ایجاد کرده است یادآور شد: واحدهای صنعتی حوزه کانی های غیرفلزی بیشترین موقعیت شغلی را نسبت به سایر واحدهای تولیدی در استان ایجاد کرده است.

بیرانوند در ادامه با اشاره به اینکه ۴۵۰ واحد سنگبری در استان در حال فعالیت هستند افزود: این تعداد واحد سنگبری بیش از پنج هزار شغل را به صورت مستقیم در استان ایجاد کرده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه ظرفیت واحدهای سنگبری استان ۱۲.۵ میلیون متر مربع است، تصریح کرد: ۱۱.۶ درصد از کل سنگبری های کشور در استان لرستان قرار دارند.

بیرانوند با بیان اینکه فعالیت های خوبی در راستای بهسازی و نوسازی سنگبری های استان به منظور توسعه صادرات و بالا بردن ارزش افزوده سنگ استان انجام شده است یادآورشد: در حال حاضر ۲۰.۶ درصد از سنگبری های مدرن کشور در لرستان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ درصد از ذخایر سنگ کشور در استان لرستان قرار دارد تصریح کرد: در حوزه حجم تولیدات بعد از استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار داریم.

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان ۲۴ درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود ۲۰۰ هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.