پذیرش دانشجوی دکترا در 15 رشته پژوهش محور در پژوهشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یادگاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست جهاد دانشگاهی منطقه لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بحث حیوانات "تراریخته" که قرار بود از شیر این حیوانات برای درمان بعضی از بیماری ها استفاده شود، پروتئین درمانی این شیر در پژوهشگاه رویان شناسایی شده؛ اما تاثیرات و اعلام قطعی آن در آینده نزدیک از طریق این پژوهشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: این یک کار تحقیقاتی است و نیازمند آزمایش ها و اثرگذاری های متعدد بر روی حیوان و انسان است و اکنون چون به نتیجه قطعی نرسیده اعلام نتیجه قطعی آن با پژوهشگاه رویان است.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به اینکه پژوهشگاه رویان در حال حاضر تولید محصولی که به مرحله اعلام قطعی رسیده باشد را ندارد، بیان داشت: با این وجود کارهای تحقیقاتی مناسبی در درمان بعضی از ارگان ها و بافت ها از جمله بررسی و پیگیری سلول های بنیادی در بحث درمان قلب، کلیه و غضروف در حال انجام است که در بحث غضروف موفق تر عمل کرده اند، با این حال زمانی که پژوهشگاه به نتایج مطلوب برسد آنها را اعلام خواهد کرد.

یادگاری در ادامه با اشاره به پیگیری های پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کرج برای شناسایی واحدهای فعال در زمینه گیاهان دارویی ابراز امیدواری کرد که این واحدها با مدیریت این پژوهشکده یک انسجام کاری پیدا کنند و بر اساس این انسجام، گیاهان دارویی بومی شناسایی شوند.

وی گفت: پس از شناسایی گیاهان دارویی بومی با توجه به مباحث استحصال، اسانس گیری و کشت یک برنامه ریزی برای تدوین نقشه راه گیاهان دارویی تدوین و به واحدهای گیاهان دارویی ارسال می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور یادآور شد: در این راستا با مدیریت پژوهشکده گیاهان دارویی چهار جلسه اتاق فکر تشکیل شده و در حال حاضر اقدامات در حال جمع بندی است و امیدواریم که بتوانیم نقشه راه مناسب گیاهان دارویی را ترسیم و به نحوی از این گیاهان دارویی برای درمان استفاده کنیم.

یادگاری همچنین به پذیرش دانشجوی دکتری در 15 رشته پژوهش محور در پژوهشگاههای جهاد دانشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: کار پذیرش دانشجو در این رشته ها از بهمن ماه سالجاری آغاز خواهد شد.