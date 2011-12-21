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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۱

عبدالملکی:

مهاجرت بی رویه به مشهد برنامه ریزی شهری را دچار مشکل کرده است

مهاجرت بی رویه به مشهد برنامه ریزی شهری را دچار مشکل کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار خراسان رضوی گفت: مهاجرت روستائیان به شهرها به ویژه کلانشهر مشهد برنامه ریزان شهری را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی بعداز ظهر چهارشنبه در دومین سمینار آموزشی ملی توانمندسازی جامعه با داده های مکانیSDI اظهار داشت: این مهاجرت باعث شده تا تصمیم گیری در زمینه ارتقای شاخص های شهری با تغییر و دگرگونی هایی روبرو شود.

وی اظهارداشت: خالی شدن روستاهای خراسان رضوی و مهاجرت روستائیان به شهرها نگران کننده است و باید چاره اندیشی کرد.

معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد استفاده از سیستمSDI در کلانشهرها ابزار قدرتمندی برای مدیران شهری باشد.

عبدالملکی گفت: مشهد قابلیت فراوانی در بخش های مختلفSDI ،‌دارد و باید برای تحقق این مهم شهرداری مشهد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات را یاری کنیم.

این مقام مسئول از شکل گیری کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استانداری خراسان رضوی خبر داد.

وی افزود: در این کارگروه مصوب شده تا ادارات و بخش های مختلف اطلاعات مکانی خود را در اختیار این کارگروه قرار دهند و عملا استان برای تحقق سامانهSDI گامهای جدی برداشته است و به زودی این امر به صورت بخشنامه و بر اساس یک پلتفرم که استانداری خواهد داد دیگر دستگاه ها موظف خواهند بود تمام اطلاعات خودشان را با یک استاندارد و سازه مناسبی روی لایه مختلف ارایه دهند.

عبدالملکی گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی دارد در جهت نظام مدیریتی استانی و شهری در تحقق کامل سیستمSDI اعتبارات لازم را به این امر اختصاص دهد.

وی بیان کرد: هم اینک 300 خدمت جدید الکترونیک دستگاه های اجرایی به پیشخوان دولت واگذار شده و این واگذاری در بخش های دیگر نیز ادامه دارد.

کد مطلب 1490150

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