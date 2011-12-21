سرپرست جدید جهاد دانشگاهی منطقه لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی کشور در آیین تودیع و معارفه سرپرست جهاد دانشگاهی منطقه لرستان در خرم آباد اظهار داشت: جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی است به همین دلیل به دنبال این هستیم که به مانند دانشگاه های امام حسین(ع)، شاهد و امام صادق(ع) دانشجویانی را جذب کنیم که دغدغه نظام را داشته و دانشجویان ولایتمدار و ارزشی باشند.

محمد حسین یادگاری افزود: در این راستا از طریق سازمان سنجش با پذیرش سه برابر ظرفیت داوطلب پس از انجام مصاحبه علمی و تایید ارزشی بودن و ولایتمداری داوطلبان، دانشجو پذیرش می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: باید نیروهایی در جهاد دانشگاهی تربیت شوند که به مانند مرحوم کاظمی آشتیانی دلسوز نظام و دغدغه نظام را داشته باشند.

یادگاری با بیان اینکه به تمام موسسات آموزش عالی زیر مجموعه جهاد دانشگاهی کشور ابلاغ شده است که اسلامی شدن دانشگاه ها را در صدر اولویت های کاری خود قرار دهند، گفت: در جهاد دانشگاهی که مورد توجه رهبر فرزانه انقلاب است نباید مراکز آموزشی داشته باشیم که ظاهری غیر اسلامی داشته باشند.

وی ادامه داد: سند تحول راهبردی جهاد دانشگاهی را با پشتیبانی های معنوی رهبر معظم انقلاب، دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواهیم نوشت تا انتظاری را که نظام از جهاد دانشگاهی دارد برآورده سازیم.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی علی رغم برآیند خوبی که در انجام کارها داشته؛ اما توقع نظام را 100 در صد برآورده نساخته است، گفت: متاسفانه دستگاههای اجرایی در سال های گذشته زمینه را برای رشد جهاد دانشگاهی فراهم نکرده اند؛ اما در دولت نهم و دهم رئیس جمهور تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی به وزراء داشته است.

بنابر این گزارش در این مراسم ضمن قرائت و اهدای حکم امین رحیمی کیا به عنوان سرپرست جدید جهاد دانشگاهی منطقه لرستان از تلاش های سید علی نادر دهقانی، سرپرست قبلی جهاد دانشگاهی استان قدردانی شد.