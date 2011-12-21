2 بازیکن از مس کرمان جدا شدند/ حضور بازیکنان خارجی در کرمان

سید نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میلاد فخرالدینی به دلیل انجام خدمت سربازی باید از مس جدا شود و قرار است به تراکتور سازی تبریز بپیوندد.

وی ادامه داد: کارهای انتقال وی به تراکتور سازی انجام شده است، محسن بیاتی نیا نیز از باشگاه خواسته است برای پیوستن به تیم شاهین بوشهر رضایت نامه اش را بدهند که مقدمات جابجایی وی نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: تغییرات نیم فصل طبیعی است و با توجه به فصل نقل و انتقالات که از روز گذشته برای باشگاه مس کرمان آغاز شده است قصد داریم چند بازیکن خارجی و دو بازیکن لیگ برتری را به تیم مان اضافه کنیم.

وی با اشاره به اینکه باشگاه مس کرمان برای فصل نقل و انتقالات تا 14دی فرصت دارد، بیان داشت: تمام تغییرات از جذب تا جابجایی بازیکنان به تیم های دیگر باید زیر نظر بلاژویچ باشد و با نظر وی کارلوس بازیکن خارجی مس کرمان نیز از تیم کنار گذاشته شده است.

گنجعلیخانی ادامه داد: بیژن کوشکی نیز به دلیل مصدومیت تا پایان فصل امکان بازی نخواهد داشت به همین دلیل از ترکیب تیم کنار گذاشته شد و باید بازیکن دیگری جایگزین وی کنیم.

وی از اضافه شدن چند بازیکن از تیم های پایه ای مس کرمان به تیم بزرگسال خبر داد و افزود: قرار شده است شش بازیکن از تیم های مس نوین و مس شهربابک و شهرداری بم زیر نظر بلاژویچ تست شوند که اگر نظر سرمربی را به خود جلب کنند به تیم مس کرمان بپیوندند.

وی با تایید اینکه بازیکنان خارجی نسبت به برخی بازیکنان ایرانی کارآیی لازم را ندارند گفت: بازیکنی که به تیم جذب می شود باید به کار گرفته شود تا بتواند قابلیت های خود را نشان دهد که امیدواریم با صحبتهایی که با بازیکنان خارجی تیم شده است در نیم فصل دوم بهتر بتوانند توانایی های خود را نشان دهند.