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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۲:۰۳

شهردار مشهد:

ارائه خدمات شهری با شهر الکترونیک امکان پذیر است

ارائه خدمات شهری با شهر الکترونیک امکان پذیر است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر 70درصد جمعیت ایران در شهرها ساکن هستند، گفت: به این جمعیت انبوه باید خدمات داد و ارائه این خدمات در دنیای امروز جز در سایه شهر الکترونیک امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان بعدازظهر چهارشنبه در دومین همایش کشوری توانمندسازی جامعه با داده های مکانیSDI  در مشهد تصریح کرد: از آنجایی که شهر مشهد یک نقش بین المللی دارد باید هر چه سریعتر خود را با شهرهای پیشرفته دنیا هماهنگ کند و از ظرفیت خود در این باره استفاده کند.

وی اظهارداشت: امروزه اهمیت راه اندازی زیر ساخت اطلاعات مکانی به عنوان بستر توانمند سازی جهت کمک به تعامل بهتر سازمانها و یا جوامع  و همچنین تسهیل در جمع آوری، ادغام، نگهداری و تبادل اطلاعات و سرویسهای مکان مرجع بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.

پژمان اظهارداشت: استفاده از اطلاعات مکانی (SDI)به منظور جلوگیری از دوباره کاری ها و بالا بردن قابلیت های نهفته در اطلاعات مکانی وافزایش بهره وری از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف یک سازمان و یا یک جامعه در جهت افزایش کارایی و بهره وری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، لازم و ضروری است.

کد مطلب 1490157

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