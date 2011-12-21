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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۲:۰۶

رجبی فرد:

80 درصد ارایه خدمات شهری بر روی تلفن همراه قابل دریافت است

80 درصد ارایه خدمات شهری بر روی تلفن همراه قابل دریافت است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون کمیته دائمی زیرساخت های اطلاعاتی مکانی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل گفت: بر اساس بررسی های انجام شده 80 درصد ارایه خدمات شهری در شهرها بر روی دستگاههای همراه قابل دریافت است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور عباس رجبی فرد بعدازظهر چهارشنبه در دومین سمینار کشوری توانمندسازی جامعه با داده های مکانی درمشهد اظهار داشت: همچنین 90 درصد از داده های مکانی در شهرها بر روی موبایل برای برنامه ریزان شهری قابل دریافت و مشاهده است.

وی تصریح کرد: اجرای این سیستم در شهرها به ویژه کلانشهرهای کشور به کاهش هزینه ها،‌ ارتباط راحت،‌ کاهش ترافیک، توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت ارایه شده کمک می کند.

پروفسور رجبی فرد گفت: با این حال لازم است دولتمردان و شهروندان زیرساخت لازم برای تحقق سامانه های مختلف اطلاعات مکانی را فراهم کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی شهرها از آشفتگی در اطلاعات شهری برخوردار هستند به گونه ای که برنامه ریزان شهری با مشکلاتی رو برو شده اند.

وی که رئیس مرکز تحقیقات و زیرساخت های اطلاعات مکانی دانشگاه ملبورن استرالیا نیز است، گفت: برای پیوست اطلاعات مکانی دستگاه های اجرایی، باید یک پایگاه مشترک در شهرها ایجاد شود.

وی بیان کرد: مشارکت دستگاه های اداری و خصوصی برای دسترسی آسان به آمار و اطلاعات ضروری است.

وی اظهارداشت: به نظر می رسد شهرداریها باید به این سمت حرکت کنند تا شاخص های شهری ارتقا یابد.

کد مطلب 1490160

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