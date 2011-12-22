پاپوش سنتی کرمانشاه از نظر طبی مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرتالله سپهر گفت: گیوههای تولید شده توسط این صنعتگر در ایران و سایر کشورهای جهان خریدار دارد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: پاپوش سنتی کرمانشاه هیچگونه آلودگی زیستمحیطی ندارد و از نظر طبی بسیار مفید و ارزشمند است.
وی تصریح کرد: "مائده مکی" برترین کارآفرین عرصه هنرهای سنتی و صنایعدستی این استان است که توانسته در قالب یک طرح برای 120 نفر در شهرستان جوانرود اشتغالزایی ایجاد کند.
سپهر تاکید کرد: استاد مکی به همراه خانواده و همسرش در تولید گیوههای سنتی فعال است و چندین فروشگاه در شهرستانهای این استان دارد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه گفت: معاونت صنایعدستی کرمانشاه تاکنون شرایط را برای عرضه تولیدات این هنرمند در نمایشگاههای متعددی فراهم کرده است.
سپهر افزود: این هنرمند سفارشات بسیاری به دختران روستاهای این استان در خصوص بافت رویه گیوه داده است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: زیره گیوه اغلب در شهر زیبا و توریستی نودشه تولید میشود.
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