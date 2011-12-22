70 درصد از برنامه پنجم توسعه کشور مربوط به مراکز آموزشی و تحقیقاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان کردستان افزود: نقش و جایگاه پژوهش و مراکز تحقیقاتی در قانون برنامه پنجم توسعه پر اهمیت نشان داده شده و باید با برنامه ‌ریزی‌های صحیح تا پایان سال 94 تمام سعی خود را معطوف به تحقق این اهداف کنیم.

وی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه در شش بخش تقسیم ‌بندی شده است، اظهار داشت: مهمترین بخش این قانون را حوزه امور فرهنگی به خود اختصاص داده که دانشگاه‌ ها به عنوان موسسات فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تاثیرگذارترین محور تقویت خود باوری مردم و تحقق چشم ‌انداز افق 1404 معرفی شده اند.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: تدوین سند الگوی ایرانی اسلامی مبتنی بر رشد و بالندگی انسان‌ها، دستیابی به جامعه متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور از جمله مواد مهم و حیاتی در حوزه فرهنگی است.

امینی مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین، استفاده بهینه از فناوری ‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام، توسعه انجمنها و قطب‌های علمی حوزوی و دانشگاهی را از دیگر موضوعات حوزه هنری در قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

وی همچنین کرسی‌های نظریه ‌پردازی نقد و مناظره و توسعه امکانات و فعالیت‌ های فرهنگی و خدماتی زیارتی را نیز به عنوان دیگر موضوعات موجود در حوزه امور فرهنگی قانون برنامه پنجم توسعه دانست.

رئیس دانشگاه کردستان به بخش دیگر قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: حوزه علم و فناوری در قانون برنامه پنجم نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه های مهم توسعه پژوهش و فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

امینی افزود: تحول در نظام آموزش و پژوهش از طریق افزایش بودجه، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به سه درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه و افزایش 20 درصدی دانش‌ آموختگان تحصیلات تکمیلی از موضوعات موجود در حوزه علم و فناوری در برنامه پنجم است.

وی همچنین اظهار داشت: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی و اصلاح نظام اداری و قضایی و ارتقای شاخص‌ های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی جامعه از موضوعات حوزه امور اجتماعی این قانون است.

در ادامه این مراسم از پژوهشگران برتر استان کردستان در حوزه های مختلف تقدیر شد.