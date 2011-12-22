وزیر راه و شهرسازی خطیب پیش از خطبه های نمازجمعه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به مناسبت 26 آذرماه روز حمل و نقل و یکم دی ماه روز راهدار سخنرانی خواهد کرد.



مراسم نماز جمعه این هفته تهران ساعت ۱۰:۳۵ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه، یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به ذکر مصیبت می پردازد.

بعد از مراسم مداحی، نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سخنرانی و گزارشی در حوزه راه و شهرسازی به نمازگزاران جمعه تهران ارایه خواهد کرد.

گفتنی است که از 26 آذرماه که در تقویم ملی به عنوان روز حمل ونقل نام گرفته است تا یکم دی ماه که روز راهدار از طرف سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نام گرفته به عنوان هفته حمل ونقل شناخته می‌شود. نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله احمد جنتی اقامه می شود.