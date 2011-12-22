500 اثر به همایش زینب پژوهان بیرجند ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آهنی صبح پنجشنبه در همایش زینب‌ پژوهان که در سالن امام علی(ع) مجتمع فرهنگی غدیر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از شاخصهای اصلی برگزاری این همایش تبیین جایگاه حضرت زینب(س) در روز عاشوراست که باید در بین نسل جوان تبیین و نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای مهمی که در خصوص زن مسلمان در این همایش به آن پرداخته شده بازیابی هویت زن مسلمان در عصر کنونی و شرایط دنیای روز است، بیان داشت: در این راستا این همایش با الگوگیری از شیوه، رفتار و منش حضرت زینب(س)، شناسایی و ایجاد انگیزه برای فعالان پژوهشی در سیره حضرت زینب(س) برگزار شده است.

آهنی با بیان اینکه این همایش در دو بخش دیداری و نوشتاری طراحی شده، افزود: کلیپ، سرود، روزنامه دیواری، مقاله، پیامک، دلنوشته، مقاله، طراحی، نقاشی و خطبه حضورت زینب(س) از جمله بخشهای همایش زینب پژوهی است.

وی حضرت زینب(س) کانون شور و عاطفه، حضرت زینب(س)محور ولایت‌ پذیری و حضرت زینب(س) تفسیر عفاف و حجاب را از جمله محورهای برگزاری همایش زینب ‌پژوهان برشمرد.

مسئول دفتر ناحیه بسیج خواهران شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: این همایش با حضورفرماندهان پایگاه های مقاومت و مربیان و طراح صالحین برگزار شده است.

در پایان از 15 اثر برتر همایش زینب پژوهی شهرستان بیرجند تجلیل شد.