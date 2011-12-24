حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعمال برخی پیش دستیهای سیاسی در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد تصریح کرد: برخی اعضای هیئت امنا با پیش دستیهای سیاسی می خواستند نظر خود را برای انتخاب گزینه های معینی به هیئت امنا تحمیل کنند که این هیئت از قبول آن خودداری کرد.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با یادآوری اینکه در جلسه برگزار شده هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اختلاف نظر بسیار بود، درباره احتمال ابقای جاسبی گفت: در صورتیکه جاسبی در جلسات بعدی هیئت امنا و در شورای عالی انقلاب فرهنگی رای بیاورد می ماند.

وی با اشاره به برگزاری "جلسات بعدی" هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در جلسات بعدی لازم است افراد برنامه های خود را ارائه دهند و از نظر مدیریتی، سوابق اجرایی و همچنین توانایی های مدیریتی و علمی مورد بررسی قرار گیرند.

به گفته دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد دارای 400 واحد و مرکز همچنین یک میلیون و 700 هزار دانشجو است که مدیریت آن را نمی توان به هر شخصی سپرد.

علت انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنا

وی با اشاره به انتخاب مجدد آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: با توجه به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی، بنیانگذار این دانشگاه است و در امر حمایت و نظارت بر امور دانشگاه آزاد اسلامی سابقه 30 ساله دارد، تمام اعضای هیئت امنا مجدداً وی را به عنوان رئیس هیئت امنا انتخاب کردند.

وی در پاسخ به این پرسش مهر که آیا در جلسه هیئت امنا، اعضا مخالف ابقای جاسبی بودند یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه مطرح نشد.

مصوبه دوم هیئت امنا چه بود

میرزاده با اشاره به مصوبه دیگر هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بود در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی آیین نامه اجرایی برای اداره جلسات هیئت امنا در نظر گرفته شود که این موضوع هم بررسی نشد.

عذرخواهی از خبرنگاران

دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با شنیدن خبر ممانعت از ورود خبرنگاران به ساختمان هیئت امنا این دانشگاه، گفت: من به زعم خود و به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از خبرنگارانی که ساعات طولانی پشت درماندند عذرخواهی می کنم و علیرغم اینکه می دانم خبرنگاران ساعتها در هوای سرد اذیت شدند اما اجازه ورود به آنان از عهده کار ما خارج بود.