سه مامور قلابی در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا محتشمی در این باره اظهارداشت: روز گذشته ماموران کلانتری 11 مدرس قزوین حین گشت زنی در خیابان خیام قزوین به سه سرنشین یک دستگاه سواری پژو که دو نفر از آنان لباس نیروی انتظامی داشتند مشکوک شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: این افراد با متوقف کردن یک دستگاه پراید در حال بازرسی از آن بودند که در این حین با مشاهده ماموران سه سرنشین پژو اقدام به فرارکردند اما با تلاش ماموران پلیس خودرو متوقف و هر سه نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محتشمی تصریح کرد: این متهمان قبل از دستگیری تحت پوشش مامور انتظامی از دو دستگاه خودرو بازرسی ومبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال از رانندگان آن سرقت کرده بودند.

وی یادآور شد: در بازرسی از خودرو متهمان یک دستگاه بی سیم دستی نیز کشف و ضبط شد.

دستگیری سه سارق با 43 فقره سرقت در قزوین



معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی استان قزوین با دستگیری سه سارق از 43 فقره سرقت در استان پرده برداشتند.

سرهنگ محتشمی بیان کرد: به دنبال چندین فقره سرقت ساختمان های نیمه کاره و انباری منازل در قزوین، ماموران پلیس آگاهی استان موضوع را بررسی کردند و موفق شدند دو سارق را در این رابطه دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس تاکنون به 21 فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره و انباری منازل اعتراف کرده اند و تحقیقات پلیس از آنان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ محتشمی یادآورشد: همچنین در یک رشته عملیات فنی پلیسی و در بازجویی از یکی سارقان سابقه دار، متهم به 22 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن اعتراف کرده است که اقدامات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

کشف سیگار قاچاق در تاکستان

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قزوین گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان 12 هزار پاکت سیگار قاچاق را در یک اقدام پلیسی کشف و ضبط کردند.



سرهنگ محتشمی عنوان کرد: روز گذشته ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان تاکستان، حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی اظهارداشت: راننده خودرو با مشاهده پلیس بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار و به جاده قدیم گریخت که ماموران پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ محتشمی یادآور شد: ماموران در بازرسی از خودرو 12 هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده آن را دستگیر کردند.







