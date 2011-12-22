به گزارش خبرنگار مهر، صفدر رحمت‌آبادی صبح امروز پنجشنبه (1 دی) در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته، درباره گران بودن غرفه‌های نمایشگاه برای شرکت‌های خارجی و حضور نیافتن آنها در این دوره گفت: نمایشگاه برای خود اساسنامه‌ای دارد اما قطعاً باید به حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه نیز اهمیت داده شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت ادامه داد: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تسهیل ورود شرکت‌های خارجی در نمایشگاه برای سال آینده برنامه‌ریزی کنند و امتیازاتی را برای شرکت‌های خارجی در نظر بگیرند تا آنها به شرکت در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته بندی و ماشین‌آلات وابسته ترغیب شوند.

وی با تاکید بر لزوم حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه و به نمایش گذاشتن تکنولوژی روز دنیا در نمایشگاه بین‌المللی چاپ تهران، گفت: نمایشگاه با هزینه زیادی برگزار می‌شود بنابراین باید برای برگزار کنندگان آن مقرون به صرفه باشد و حداقل بتواند در این نمایشگاه، ماشین‌آلات جدید این صنعت را در معرض بازدیدکنندگان قرار دهند.

رحمت‌آبای با بیان اینکه صنعت چاپ این امکانات را ندارد که خودش بخواهد این هزینه‌ها را انجام دهد، تصریح کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌الملل باید تخفیف ویژه ای را برای شرکت‌کنندگان خارجی در نظر بگیرند.

وی همچنین در مورد تفاهم نامه‌ای که قرار بود برای رفع موانع صنعت چاپ میان دو وزارت صنایع و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضاء شود اما به دلیل ادغام وزار ت صنایع بلاتکلیف ماند، گفت: ادغام وزات صنایع با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب کاهش بوروکراسی و تسهیل در امضاء تفاهم نامه میان این وزارتخانه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد صنعت چاپ خواهد شد.

وی گفت: قطعا ادغام صورت گرفته شرایطی بهتر را برای تصمیم گیری در مورد صنعت چاپ فراهم می‌کند و مطمئناً نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از اصناف و بازار خواهد بود.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی که از 28 آذر با همکاری اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه صحافان و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده، عصر امروز به کار خود خاتمه می‌دهد.