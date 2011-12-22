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۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

ریشه تمام جرائم در ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی است

ریشه تمام جرائم در ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی است

ایلام - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: ریشه تمام جرائم در ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی نهفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل واعظی گفت: سمت و سوی پلیس در پیشگیری از وقوع جرائم جلب مشارکت آحاد مردم و دستگاه های دولتی و غیر دولتی است.

وی افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی دقیق در عرصه مسائل اجتماعی وارد شده و از طریق فرهنگ سازی و آموزش همگانی فعالیتهای خوبی را در این زمینه انجام داده است.

جانشین انتظامی استان ایلام عمل به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را در تحقیق امنیت اجتماعی پایدار بسیار موثر خواند و گفت: آحاد مردم باید نسبت به منکرها در جامعه حساسیت نشان دهند.

وی ریشه تمام جرائم را در ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: باید بیشتر در زمینه جرائم در جامعه با کار فرهنگی از بین برود.

کد مطلب 1490410

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