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۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

دفتر ICT روستایی "دره دراز" کرمانشاه افتتاح شد

دفتر ICT روستایی "دره دراز" کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دفتر ICT روستایی "دره دراز" در حومه شهر کرمانشاه با حضور معاون استاندار کرمانشاه و برخی از مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری در حاشیه مراسم افتتاح دفتر ICT روستایی "دره دراز" درحومه شهر کرمانشاه، با اشاره به پیشرو بودن استان کرمانشاه در تاسیس دفاتر ICT شهری و روستایی، گفت: خوشبختانه با پیگیریهای مسؤلین ذیربط در امور خدمت رسانی الکترونیک به تمام نقاط استان به خصوص مناطق محروم، تعداد دفاتر پیش خوان و ICT شهری ـ روستایی به 400 مورد رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در ادامه  این مراسم، مدیرا ن اجرایی ذیربط را به  ارائه خدمات رسانی الکترونیکی و ارتباطی در سطح عالی به این روستا ملزم کرد.
 
کلانتری در پایان تصریح کرد: این روستا با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 300 خانوار تمامی خدمات الکترونیکی خود را از طریق این دفتر خدمات ارتباطی انجام می دهند.
کد مطلب 1490432

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