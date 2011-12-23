شباهت سرنوشت دانشگاه آزاد با زندگی فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی در ششمین همایش معاونان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، با تاکید بر لزوم افزایش رضایتمندی و پاسخگویی مناسب به دانشجویان گفت: دانشجویان محور اصلی فعالیت های دانشگاه هستند و بدون دانشجویان، دانشگاه معنایی ندارد.

وی وجود دانشجویان و جوانان بسیار در دانشگاه آزاد اسلامی را حائز اهمیت دانست و افزود: این دانشجویان و جوانان از انرژی مضاعفی برخوردار هستند که باید به شکل درست و صحیح تخلیه شود.

جاسبی با اشاره به برنامه ریزی برای مصون نگه داشتن دانشجویان از آسیبهای روانی ـ اجتماعی، اظهار داشت: توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی سبب تضمین سلامت روح و روان دانشجویان است.

وی افزود: پرخاش ها و تندروی های دانشجویان را نیز باید با نگاه پدرانه و برادرانه با ملایمت و ملاطفت و گفتار احسن و نیکو پاسخ داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اجرای سیستم مکانیزاسیون در تمام واحدها را خواستار شد و خاطرنشان کرد: مسئله مکانیزاسیون را جدی بگیرید چرا که سبب کاهش هزینه و وقت می شود و نقش بسیار اساسی در پیشرفت امور دارد.

وی با اشاره به کنترل، نظارت خوابگاهها و همچنین نحوه پخت و توزیع غذا، خاطر نشان کرد: نظارت بر این موارد، بسیار مهم و حساس است که معاونان دانشجویی در واحدها باید به طور مرتب نظارت کنند.

جاسبی در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم استفاده از بخاری گازسوز در خوابگاههای دانشگاه آزاد، تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید از بخاری گازی در خوابگاههای ملکی یا حتی خانه های اجاره ای از سوی دانشجویان استفاده شود.

رئیس داشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: از نقل و انتقالهایی که سبب تضعیف یک واحد و رشته می شود جلوگیری کنید و از طریق بومی سازی که اولویت دانشگاه است، میزان آن را کاهش دهید.

وی با بیان اینکه اگر فعالیت تشکل های دانشجویی صحیح باشد، سبب منشأ خدمات می شود، گفت: به دنبال توسعه فعالیت های تشکل های دانشجویی واقعی باشید و از تشکل های فرمایشی تخریب گر که خوشبختانه هیچ جایی در دانشگاه آزاد اسلامی ندارند جداً پرهیز شود.

جاسبی با اشاره به سرگذشت دانشگاه آزاد اسلامی که همانند زندگی فردوسی بوده است و بارها مورد کم لطفی قرار گرفته و مظلوم واقع شده است، اظهار داشت: خیلی‏ها همچون عنصری، فردوسی را آزار دادند، اما پس از هزار سال از مرگ فردوسی، امیری فیروزکوهی شاعر گرانقدر قرن بیستم در دو بیت پر مغز خطاب به فردوسی، گفته است" اگر بیمت ازطعنه عنصری ست زمانه نشسته بدین داوری است/سخن‏هایتان یک به یک گوش کرد/ تو را ماند و او را فراموش کرد".