بیشترین جرائم در روانسر تصرف عدوانی و تصادفات رانندگی است

سلیم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موقعیت جغرافیایی حساس شهرستان روانسر به لحاظ وجود کوههای سر به فلک کشیده شاهو و ناهمواریهای صعب العبور آن و مرز مشترک با استان کردستان و خلاءهای ناشی از اشتراک این مرز که زمینه ساز حضور گروهکهای معاند نظام از جمله پژاک شده که این موضوع وضعیت امنیتی خاصی را برای منطقه ایجاد کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان روانسر افزود: البته با اتحاد و همدلی میان برادران اهل تشیع و تسنن و پرکردن خلاءهای مذکور در حال حاضر شاهد امنیتی پایدار در منطقه هستیم.

قنبری تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر مردم شهرستان به کشاورزی مشغولند، بیشترین جرائم در این منطقه تصرف عدوانی و تصادفات رانندگی است که با اقدامات پیشگیرانه از جمله مشخص کردن محدوده اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی شهرستان و نظارت کامل بر عملکرد آن اداره تا حد قابل قبولی این مشکل کنترل و مهار شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث پیشگیری از وقوع جرم در حوزه قضایی روانسر، تاکید کرد: با همکاری و هماهنگی خوب همکاران محترم قضایی و اداری و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از ورود و نفوذ هر گونه افراد سود جو و فرصت طلب و یا کارچاق کن به حریم دستگاه قضایی توانسته ایم فضایی آرام و با ثبات در این حوزه قضایی حکم فرما کنیم به گونه ای که هیچ کسی اجازه نفوذ و یا سفارشی را به خود نمی دهد و کار در فضایی سالم و آرام و با رعایت موازین قانونی پیش می رود.

قنبری گفت: دستگاه قضایی در سطح شهرستان با حفظ استقلال و شأن جایگاه تشکیلات خود با تمامی دستگاههای اجرایی و نظامی و انتظامی تعامل مفید و سازنده ای خصوصا با دستگاههای خدمات رسان داشته است و با تکیه بر اصل قانونگرایی و حفظ حقوق عامه و صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال از هیچگونه همکاری در پیشبرد و پیشرفت طرح ها و اقدامات قانونمند با سایر دستگاهها فروگذار نکرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان روانسر در پایان گفت: اگر زمانی ایجاب کند نقش مدعی العموم بودن خود را به نحو موثری ایفا می کنیم و خوشبختانه امنیت و احساس امنیت در حوزه قضایی شهرستان روانسر کاملا محسوس است.