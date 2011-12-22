کاندیداهای مجلس از تخریب رقبای خود پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زرین ماه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بسترهای لازم و مقتضی برای برگزاری یک انتخابات آبرومندانه در کشور و استان مهیاست.

فرماندار شهرستان کرمانشاه با اشاره به اینکه هدف اصلی مسئولان کشور، برگزاری انتخاباتی در شان دولت و نظام است، تاکید کرد: از شنبه هفته آینده داوطلبان مجلس شورای اسلامی می توانند برای ثبت نام به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند و یا می توانند از طریق سایت www.majles9.moi.ir ثبت نام کنند.

زرین ماه تصریح کرد: ارائه اصل شناسنامه عکس دار به همراه سه نسخه کپی از همه صفحات آن، ارائه اصل کارت ملی و سه نسخه کپی پشت و رو از آن، ارائه 10 قطعه عکس 3 در 4 جدید، ارائه آخرین مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم و سه نسخه کپی از آن و ارائه اصل مدرک کارت پایان خدمت و یا هر مدرک دیگری که نشانگر تعیین تکلیف نظام وظیفه فرد باشد از جمله مدارک مورد نیاز است.

فرماندار کرمانشاه گفت: کسانی که پیش از این در مراکز دولتی شاغل بوده اند، باید گواهی رسمی استعفا شش ماهه خود را ارائه دهند.

زرین ماه با اشاره به اینکه در زمان انتخابات ریاست جمهوری 553 شعبه اخذ رای در کرمانشاه دایر بوده، تاکید کرد: هنوز تعداد دقیق شعبه های اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس در استان کرمانشاه مشخص نشده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه گفت: اسامی داوطلبان نهایی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان اعلام و کار تبلیغات این افراد از روز چهارم اسفندماه آغاز خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه افزود: این افراد تا 24 ساعت پیش از آغاز رای گیری یعنی تا ساعت هشت صبح پنجشنبه 11 اسفند، مجاز به تبلیغ در چارچوب قانون هستند.

زرین ماه در پایان با اشاره به اینکه کاندیداها اخلاق انتخاباتی را در زمان تبلیغات خود رعایت و از تخریب رقبای خود پرهیز کنند، گفت: تا این لحظه موردی از تخلف در این زمینه گزارش نشده اما مطمئنا با تبلیغات زودهنگام افراد برخورد خواهیم کرد.