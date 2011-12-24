به گزارش خبرنگار مهر، رسول یونان خود در مقدمهای بر این کتاب که با عنوان «شکارچی رؤیاها» و در معرفی «رامیز روشن» شاعر آذربایجانی نوشته، آورده است:
«روشن یکی از چهرههای خوشنام ادبیات جمهوری آذربایجان است. او شاعری تصویرگر است و درست مثل یک عکاس حرفهای عمل میکند؛ از هرکجا که رد میشود، عکس میگیرد و سوژهها و لحظهها در نور فلاش دوربینش شعرهایی بسیار دلانگیز و زیبایند. او شکارچی بیبدیل لحظههای رؤیایی است».
کتاب کم حجم «باید در را آرام باز کرد و رفت» حاوی گزینه شعرهای رامیز روشن به علاوه گفتگوی رسول یونان با اوست و غیر از چند شعر تازه که روشن برای مترجم ایرانی کتابش ارسال کرده، تمام شعرهای مجموعه از کتابهای چاپ شدهاش انتخاب و ترجمه شدهاند.
نظر شما