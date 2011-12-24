به گزارش خبرنگار مهر، رسول یونان خود در مقدمه‌ای بر این کتاب که با عنوان «شکارچی رؤیاها» و در معرفی «رامیز روشن» شاعر آذربایجانی نوشته، آورده است:

«روشن یکی از چهره‌های خوش‌نام ادبیات جمهوری آذربایجان است. او شاعری تصویرگر است و درست مثل یک عکاس حرفه‌ای عمل می‌کند؛ از هرکجا که رد می‌شود، عکس می‌‌گیرد و سوژه‌ها و لحظه‌ها در نور فلاش دوربینش شعرهایی بسیار دل‌انگیز و زیبایند. او شکارچی بی‌بدیل لحظه‌های رؤیایی است».

کتاب کم حجم «باید در را آرام باز کرد و رفت» حاوی گزینه شعرهای رامیز روشن به علاوه گفتگوی رسول یونان با اوست و غیر از چند شعر تازه که روشن برای مترجم ایرانی کتابش ارسال کرده، تمام شعرهای مجموعه از کتاب‌های چاپ شده‌اش انتخاب و ترجمه شده‌اند.

«باید در را آرام باز کرد و رفت» مجموعه‌ای از 60 شعر رامیز روشن است. این شاعر آذربایجانی زبانی ساده و در عین حال قدرتمند دارد و با اکثر طبقات جامعه خود ارتباط خوبی برقرار کرده است. در شعر او مفاهیم بکر زیادی دیده می‌شود.

آنگونه که یونان می‌گوید «رامیز روشن به شدت عاشق دریاست و آب و رنگ آبی در شعرهای او به وفور دیده می‌شود. حتی فیلمنامه‌ای به نام «منتظر علامت دریا باشید» نوشته که از روی آن فیلمی هم ساخته شده است. در واقع، یکی از چشم‌اندازهای او، آبی و همراه با قایق و مروارید است».

کتاب ۱۰۶ صفحه‌ای «باید در را آرام باز کرد و رفت» در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به قیمت ۲۵۰۰ تومان از سوی نشر افکار به چاپ رسیده است.