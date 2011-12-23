البرز استان شد؛ امکانات بهداشتی همچنان در حد شهرستان!

به گزارش خبرنگار مهر، رشد و توسعه هر استان در گرو برخورداری ساکنان آن از سرانه های مناسب در بخش سلامت و بهداشت و درمان است، از این رو ایجاد تناسب میان جمعیت موجود و امکانات این بخش موضوعی است که مسئولان باید بیش از پیش به آن توجه کنند.

استان تازه تاسیس البرز تا پیش از این با پیشوند شهرستان، از اندک امکانات بهداشتی و درمانی نیز محروم بود و اغلب بیماران برای انجام درمانهای تخصصی خود ناچار به مراجعه به پایتخت بودند.

ارتقا ساختار اداری استان و نوید ایجاد تحول در بخش بهداشت و درمان در حالی با ایجاد دانشکده علوم پزشکی البرز قوت گرفت که این استان همچنان تا دستیابی به استانداردهای لازم در این بخش فاصله جدی دارد.

کمبود تختهای بیمارستانی، مراکز اورژانس، فرسودگی بیمارستانها، کمبود پزشک متخصص در برخی رشته ها و کمبود اعتبارات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بخشهای نظیر دیالیز، قلب و ... مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

اگرچه در سالهای اخیر با حمایت از بخش خصوصی شاهد توسعه بخشهای درمانی تخصصی در این استان هستیم، اما نباید فراموش کرد که هزینه های بالای درمانی در بیمارستان ها و واحدهای درمانگاهی بخش خصوصی از توان عموم مردم خارج است و دست اندکاران این حوزه باید سریع تر برای راه اندازی بیمارستانهای دولتی در این استان اقدام کنند.

از همین رو و با توجه به نیازهای گسترده درمانی ساکنان این منطقه سه میلیون نفری، یکی از مصوبات سفر دولت به البرز نیز ایجاد هفت بیمارستان بوده است که کلنگ احداث دو بیمارستان در هفته دولت به زمین خورد.

منطقه پرجمعیت فردیس با نیم میلیون نفر سکنه از جمله مناطقی است که قرار است صاحب بیمارستان شود.

همچنین شهرستانهای استان البرز نیز بوِیژه در شهرستان کوهستانی طالقان در بخشهای درمانی کمبودهای جدی وجود دارد که باید برای رفع آن برنامه ریزی کرد.

در شهرهای اقماری و پرجمعیت استان نیز باید برای جلوگیری از تردد ساکنان به مرکز شهر نسبت به راه اندازی کلینیک های درمانی تخصصی اقدام شود تا مردم این منطقه نیز همه روزه ناچار به مراجعه به بخش مرکزی کرج نباشند.

از سوی دیگر بیمارستانهای دولتی موجود نظیر بیمارستان شهید مدنی همه روزه به دلیل قرار گرفتن کرج در شاهراه ارتباطی استانها پاسخگوی نیاز درمانی بسیاری از بیمارانی است که یا در اثر تصادف و یا سایر امور درمانی به این بیمارستان مراجعه می کنند و این امر خدمات رسانی به بیماران بومی را با مکشل مواجه کرده است.

البرز فاقد بیمارستان دولتی جنرال است

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز گفت: در بخش دولتی در البرز بیمارستان جنرال نداریم که این امر بر مشکلات افزوده است..

احسان زحمتکش با بیان اینکه وجود بیمارستان جنرال کمک می کند تا بتوانیم بخش بیشتری از نیازهای بیماران را پاسخ دهیم بر اهمیت راه اندازی بیمارستان جنرال تاکید کرد..

وی با اشاره به اینکه در خصوص جنرال کردن، برنامه هایی داریم و می خواهیم که بیمارستان باهنر را جنرال کنیم از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص خبر داد..

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البر تک تخصصی بودن بسیاری از بیمارستانها را از مشکلات حوزه بهداشت و درمان البرز برشمرد که باید راهکارهای مناسب در این خصوص اتخاذ شود.

افزایش تعداد تخصصها در بیمارستانها بسیاری از مشکلات را حل می کند

این مسئول افزایش تعداد تخصصها در بیمارستانها را عامل حل بسیاری از مشکلات حوزه بهداشت و درمان و موجب ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی عنوان کرد..

زحمتکش با تاکید بر اینکه باید تلاشهای خود را افزایش دهیم که بیمارستانها تا حد ممکن از حالت تک تخصصی خارج شوند این مهم را موجب ارائه خدمات به شمار بیشتری از بیماران دانست.

از سوی دیگر علاوه بر راه اندازی بیمارستان دولتی جنرال در این استان، راه اندازی دانشکده علوم پزشکی البرز و ارتقا آن به دانشگاه نوید آینده ای روشن برای بهداشت و درمان این استان است که امید می رود با تصویب اعتبارات لازم برای توسعه این دانشگاه و تربیت نیروی متخصص شاهد بهره گیری از توان فارغ التحصیلان این دانشگاه در بخشهای مختلف درمانی استان باشیم.