"نگاه یک" به رئیس کل گمرک می افتد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در برنامه امشب شنبه سوم دی، عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مهمان برنامه "نگاه یک" است و مجری برنامه پاسخگوی سوالاتی از قبیل مشکلات صادرات، ترخیص کالا، واردات قاچاق، تعرفه‌های گمرکی و... خواهد بود.

پخش گزارش‌هایی از مبادی گمرکی ایران و طرح سوالات مردم از عباس معمارنژاد (رئیس کل گمرک) بخش‌های دیگری از برنامه نگاه یک است.

این برنامه گفتگو محور و ترکیبی با همکاری مهدی ترابیان و سیامک عمید، کارشناسان برنامه و با نویسندگی مهدی مهدی قلی روی آنتن می‌رود.

برنامه "نگاه یک" به تهیه کنندگی حسن نهضت و با اجرای حسن صحت ساعت 23:10 روزهای شنبه از شبکه یک سیما پخش می‌شود.