به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی معاون صدای رسانه ملی، در نشستی تعاملی و کارگاهی که با حضور مسئولین و اعضاء باشگاه رادیویی جوان برگزار شد، رعایت اصول و ضوابط کار در رسانه و تبعیت و احترام به ایدئولوژی‌های آن را نسبت به ایدئولوژی‌های شخصی از ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای در برنامه سازی برشمرد و افزود: نگاه حرفه‌ای در رسانه‌های قدیمی و پیشرو در جهان این است که همه باید براساس تفکر رسانه عمل کنند و این نگاه چه در رسانه‌های خصوصی و چه دولتی جهان اجرا می‌شود.

صوفی یکی از کارکردهای رسانه را ایجاد تحول در جامعه برشمرد و اظهار کرد: ریسک پذیر بودن و قالب شکنی برای ایجاد تحول در برنامه سازی، خصوصاً در شبکه جوان با توجه به پتانسیل موجود در آن خوب است اما این امر نباید باعث سنت شکنی و شکستن حرمت رسانه و مخاطبان شود چون حفظ شخصیت این دو در دستور کار رسانه قرار دارد و برنامه ساز باید تفکر خود را با تفکر رسانه هماهنگ کند و خود را قبل از این که دیگران او را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزیابی کند.

نقد و بررسی داستان "دود" در "کتاب شب"

- داستان "دود" نمایش این هفته برنامه رادیویی "کتاب شب" به سردبیری محسن حکیم معانی است که امشب سوم دی ماه، ساعت 23:30 از رادیو تهران موج اف. ام ردیف 94 مگاهرتز بر روی آنتن خواهد رفت.

حکیم معانی درباره دلایل انتخاب رمان‌های خود گفت: آنچه در انتخاب رمان‌ها حائز اهمیت است روایت ساده و نثر روان داستانها و در نظر داشتن قابلیت شنیداری آنها است، اگر چه ارزش ادبی رمان و نظر مخاطبان نیز مد نظر قرار گرفته می‌شود.

محمود احمدی؛ تهیه کننده، بهروز رضوی؛ گوینده و معصومه خادم نیا، محمد رضا گودرزی و مریم نیک رو از نویسندگان این برنامه هستند.

- برنامه "مصباح" امروز شنبه سوم دی ماه به معرفی کتاب "چند معنایی در قرآن کریم" اثر حجت الاسلام سید محمد طیب حسینی می‌پردازد. "مصباح" کاری از گروه قرآن و معارف عمومی رادیو قرآن است که شنبه‌های هر هفته ساعت 20:5 به مدت 50 دقیقه به سردبیری مونا توسلی، تهیه کنندگی منصوره خسروی و گویندگی محمد مطلب پخش می‌شود.