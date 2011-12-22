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۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

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نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در البرز اعلام می شود

نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در البرز اعلام می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و منابع انسانی استانداری البرز از اعلام نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی اظهار داشت: نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در استان البرز روز شنبه سوم دی ماه در سامانه اطلاع رسانی استانداری اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: البرز اولین استان کشور است که نتایج ثبت نام متقاضیان ایجاد دفاتر پیشخوان را اعلام می کند.
 

کد مطلب 1490665

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