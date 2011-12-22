نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در البرز اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی اظهار داشت: نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در استان البرز روز شنبه سوم دی ماه در سامانه اطلاع رسانی استانداری اعلام خواهد شد.
وی یادآور شد: البرز اولین استان کشور است که نتایج ثبت نام متقاضیان ایجاد دفاتر پیشخوان را اعلام می کند.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و منابع انسانی استانداری البرز از اعلام نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی اظهار داشت: نتایج ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت در استان البرز روز شنبه سوم دی ماه در سامانه اطلاع رسانی استانداری اعلام خواهد شد.
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