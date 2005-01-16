تنها اعضايي كه عضويت آنها تمديد شده است به جشنواره فيلم فجر معرفي خواهند شد

محمد خزاعي مدير روابط عمومي اين انجمن در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: امسال با بررسي هاي به عمل آمده كساني كه عضويت خود را تمديد كرده اند به جشنواره فيلم معرفي مي شوند و كساني كه تاكنون كارت هاي عضويتشان تمديد نشده براي دريافت كارت شركت در جشنواره فيلم فجر معرفي نخواهند شد.

وي در ادامه افزود: با توجه به درخواست اعضاء براي تمديد مهلت عضويت در انجمن و تصميم شوراي مركزي مهلت اعلام شده تا پايان ماه جاري تمديد شد.

خزاعي يادآور شد : تمام اعضاي پيوسته و وابسته مي توانند مدارك خود را شامل كپي كارت قبلي و دو قطعه عكس و حق عضويت تا پايان دي ماه هر روزبه دفتر انجمن واقع در خانه سينما تحويل دهند.

وي در پايان افزود: اسامي اعضاي جديد كه عضويت آنها در انجمن پذيرفته شده است به زودي اعلام خواهد شد همچنين اسامي داوران انجمن به زودي براي حضور در جشنواره فيلم فجر معرفي مي شود .